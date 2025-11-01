Los expertos advierten tras la Dana: más del 70% de las infraestructuras españolas críticas están en zonas con alto riesgo de inundación

El Observatorio de Sostenibilidad ha publicado un informe sobre 'Infraestructuras críticas inundables en España' en el que detalla que nuestro país cuenta con un total de 4.340 infraestructuras críticas en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años. Entre ellas hay hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, centros escolares, residencias de ancianos y más, según se desprende de los datos oficiales.

Cuando se cumple el primer aniversario de la Dana, las lluvias torrenciales que provocaron 237 fallecidos, se ha conocido que más de 10.000 instalaciones en España (más de 1.100 centros escolares, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos) están ubicadas en zonas vulnerables a las inundaciones más graves, que son aquellas que podrían ocurrir con una recurrencia de 500 años.

Por qué se sigue construyendo en estos lugares

Este estudio no sólo pone cifras sobre la mesa, sino que también lanza una advertencia clara, y es que el cambio climático está acelerando los riesgos, y lo que antes parecía casi imposible, ahora puede suceder en cualquier momento. Lo más preocupante es que muchas de estas instalaciones son esenciales para la vida cotidiana y para la respuesta ante las emergencias. Porque, ¿qué pasa si un hospital está inutilizado durante una riada? ¿O si una escuela se convierte en una trampa de barro y agua? ¿Por qué se sigue construyendo en estos lugares?

Para el doctor en Ecología y director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto, es esencial dejar de construir en estos sitios tan vulnerables porque igual que pasó la Dana el año pasado, puede volver a pasar, por lo que es importante que se eliminen todos los puntos que el Observatorio de Sostenibilidad ha detallado en su informe.

"Va a volver a pasar"

El estudio concluye que existe una falta de planificación urbanística y que el escenario va a ser cada vez peor en el futuro, de ahí la urgencia en eliminar estas zonas: "No podemos dejar que haya ni un sólo centro en estas zonas porque va a volver a pasar".

Según el experto, la solución pasa primero por no volver a construir en zonas inundables, realojar a la gente que vive en las que ya están construidas o, algo más a corto plazo, avisar mediante algún tipo de etiqueta de que una infraestructura está situada en una zona de probable inundación: "Si la gente tuviera esa información, preferiría los sitios que no tienen ese riesgo".

Desde el Observatorio plantean restablecer también los sistemas de alerta temprana "y que funcionen", que haya "protocolos muy claros cuando venga una Dana y que se sepa qué es lo que hay que hacer", explica: "Que no tengan que ser los políticos quienes decidan esto, sino los investigadores y científicos".

Más de 10.000 puntos situados en zonas inundables

La organización ha localizado un total de 10.197 puntos, instalaciones o infraestructuras situados en las superficies inundables en España. Del total, estima que el 71% de los puntos estudiados se encuentra en una situación de peligrosidad muy grave; el 13%, grave; y el 16%, leve. Cataluña es la comunidad autónoma que acumula más cantidad de puntos en situación de peligrosidad muy grave con el 37%, seguida de Galicia con el 16%.

De entre estos más de 10.000 puntos, el Observatorio de Sostenibilidad ha localizado 4.340 críticos, 2.673 de los cuales están en riesgo muy grave en zonas de inundación. Estos se dividen en seis grandes categorías: poblaciones vulnerables (1.994 o 56%), seguridad del Estado (283 o 9%), salud (115 o 3%), seguridad medioambiental (534 o 17%), servicios básicos e industrias (1.152 o 13%) y transporte (262 o 3%). Entre los primeros hay 420 residencias de ancianos en estas zonas inundables, 27 centros de educación especial, 1.126 centros escolares, 232 de educación infantil y 189 'campings'.

Entre los segundos se encuentran 51 instalaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil, 114 comisarías de policías nacionales y dos ayuntamientos. Relacionados con la salud existen 112 hospitales, lo que incluye a tres centros de salud y con la seguridad ambiental, 375 instalaciones de depuración de aguas residuales, las 82 instalaciones radiactivas o las 77 instalaciones químicas afectadas por la Directiva SEVESO, que presentan elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos.

Con respecto a servicios básicos e industrias, el informe refleja la existencia de 415 subestaciones de energía en zonas inundables, así como 282 abastecimiento e infraestructuras de aguas y 455 centros industriales. Por último, quedan 155 infraestructuras viarias y centros de transporte en estas áreas, entre las que hay cuatro estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos en peligro por gran inundación.