Un experto en salud pública vaticina si habrá una séptima ola en España

La sexta ola de coronavirus en nuestro país continúa su tendencia a la baja, puesto que la incidencia sigue en descenso y el resto de indicadores arrojan datos positivos.

Antelas cifras notificadas que constatan el descenso, la pregunta es si habrá una séptima ola después de ómicron y cuándo podremos dejar de llevar mascarilla también en interiores, puesto que en exteriores dejaremos de hacerlo de forma obligatoria esta semana.

¿Cuándo se eliminará el uso de mascarilla en interiores?

El experto ha apuntado que "imagino que si se mantiene esta tendencia buena donde prácticamente todos los indicadores son buenos y los mantenemos varias semanas así, estaremos en una fase en la que digamos, esto se ha estabilizado y podremos pensando en ir quitando las últimas restricciones".

¿Habrá una séptima ola después de ómicron?

Sobre la posibilidad de que pueda haber una séptima ola, Rafael Bengoa apunta que "es difícil que haya una séptima ola, aunque si puede haber brotes concretos".

"Esta pandemia hemos visto desde el principio que es de variantes, van surgiendo mutaciones con frecuencia, ha ido sorprendiéndonos con nuevas oleadas, esta última oleada es de ómicron, lo que es importante de ómicron es que está dejando a mucha gente infectada, y además el proceso de vacunación en España ha sido muy positivo y hace que es difícil que vaya a haber más olas, pero sí brotes puntuales", asegura el experto.

Así, Bengoa ha vaticinado que "es difícil que vaya a haber más olas, lo que sí puede haber, cuando estemos en esa fase estable, llamada endémica, en la que hayamos aceptado un nivel de riesgo de convivir con el virus, son brotes puntuales en un sitio u otro".

¿Se debe gripalizar la pandemia?

El experto dice que sí, pero se ha introducido la noción demasiado pronto: "Si uno empieza a razonar que esto es como una gripe, la gente disminuye su percepción de riesgo y empieza a quitarse la mascarilla, no mantiene distancia social, etc". "Se podrá hablar de gripalizar cuando estemos en una situación más estable y predecible, no estamos en esa situación aún".