Un experto revela lo que ocurre en el cerebro cuando estamos enamorados: "Una tormenta de..."

Conocer cómo funciona el cerebro en todos sus ámbitos sigue siendo un desafío para la Ciencia dada su complejidad. Es uno de los más complejos del cuerpo humano y está formado por miles de millones de neuronas. Y por supuesto, tiene un papel relevante en el enamoramiento, ese periodo de tiempo, aún incalculable, en el que el ser humano atraviesa por un cúmulo de sentimientos hacia la otra persona.

En palabras del doctor en Genética y Biología molecular, Miguel Pita, estar enamorado conlleva "un atontamiento temporal que dura un periodo". Dicho de otra forma, se trata de "una época de descontrol" en las que el ser humano se centra en cosas que no son las habituales.

Durante la etapa del enamoramiento gana peso el concepto de "mecanismos de recompensa" cerebrales. Estos, apunta el experto, hacen referencia a "una parte del cerebro encargada de darnos placer". En otras palabras: "Enamorarse tiene mucho que ver con el placer".

Una sensación que sale a flote cuando el ser humano está junto a la persona de la que el cerebro se ha enamorado, aunque también ocurre cuando no está con ella. "Son dos vías muy importantes que tienen que ver con los circuitos de la recompensa", que viene a ser una "parte muy concreta del cerebro".

En una de las zonas del cerebro es donde ocurre un sinfín de cosas interesantes, pues "llega dopamina, oxitocina... Es una tormenta de moléculas".

La persona perfecta

De la pregunta de por qué nos enamoramos, cómo y qué influye, aún quedan matices por definir. Aunque existe la creencia de que el ser humano cuenta con "una idea de cuál es la persona idea, la persona perfecta". Eso sí, el experto asegura que es de manera inconsciente.

"Es como si nuestro cerebro hiciera una lista de puntos que tiene que cumplir la persona", explica Pita. Si aparece esa persona y cerebro y cuerpo se ponen de acuerdo, surge el enamoramiento.

Los expertos aseguran que esa lista se va forjando a lo largo de la vida, ya que el ser humano debe estar preparado desde el punto de vista fisiológico.

Fases del enamoramiento

El Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) habla de tres fases generales cuando empezamos en una relación de pareja: enamoramiento, noviazgo y convivencia. La primera, a su vez, también pasa por ciertos momentos que se distinguen fácilmente: se agudizan todos los sentidos, el estado de humor cambia, se irradia felicidad constante, etc.

Es, de acuerdo con los expertos, el momento en el que los niveles de dopamina aumentan. "La emoción nos inunda y experimentamos una sensación de satisfacción" constante, señala el IEPP.

