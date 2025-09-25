Un experto en psicología desvela las cinco frases para callar a las personas que siempre se meten en tus conversaciones

Seguramente, en algún momento de tu vida has recibido un consejo o comentario que no necesitabas, aunque agradezcas, mientras te sentías mal, reflexionabas sobre cómo dar un paso difícil o te arrepentías de alguna cosa del pasado. De hecho, es probable que lejos de sentirte apoyado por esa persona que te ha dado el consejo, es probable que te haya sentido juzgado.

A propósito, la psicología explica que cuando alguien nos ofrece un consejo sin que lo pidamos, lo que nuestra mente recibe es un mensaje que dice: "No puedes con esto solo", lo que choca frontalmente con tu autoeficacia, la cual está íntimamente relacionada con la motivación, la resiliencia e incluso el éxito profesional. Por esta razón, la reconocida investigadora del comportamiento Shadé Zahrai ha elaborado una lista de cinco frases con las que puedes rechazar estas opiniones sin generar malestar en la otra personas.

Gracias por tu comentario, lo consideraré

Zahrai señala que esta es una manera asertiva de agradecer el aporte que alguien nos pueda hacer. Se contesta de una manera educada pero sin renunciar a nuestra autonomía y autoridad.

Según la experta, esta frase es muy recomendable, para aquellos contextos profesionales y personales en los que se trata de conservar una actitud cortés, pero que de alguna manera quieres cortar en seco.

Es un buen punto de vista, pero prefiero hacerlo de esta manera

En este caso, estás escuchando la perspectiva que te da la otra persona, pero eres tú quien decide cómo actuar. Por tanto, la balanza se encuentra equilibrada. En relación con este punto, las investigaciones destacan que la autonomía es fundamental para el bienestar, la motivación y la autoconfianza.

Este tipo de contestaciones se suelen dar cuando la persona con la que está conversando es superior a ti, por ejemplo un jefe o un mentor. Por lo tanto, le estás concediendo el espacio que requiere, pero tú mantienes tu posición. No obstante, la autora señala que en el caso de que se trate de alguien superior a ti, es aconsejable escucharle.

Gracias, pero ya sé cómo lo voy a hacer

Esta contestación es tajante, directa y demuestra que tienes todo bajo control. Zahrai indica que es especialmente útil para evitar a personas que sean especialmente insistentes, como compañeros de trabajo o familiares.

Significa mucho para mí, ahora necesito más el apoyo que las soluciones

Esta respuesta está orientada a que la otra persona pueda entender qué es lo que sí que necesitamos, es decir, más apoyo que palabras. Se puede utilizar en esas situaciones en las que un familiar o un amigo te da un consejo, pero lo que realmente necesitas es un abrazo.

De hecho, diversos estudios evidencian que en muchas ocasiones el apoyo emocional es mucho más útil cuando estamos estresados, ya que dar soluciones cuando estamos colapsados puede hacernos sentir peor.

Sé lo que quieres decir, si necesito algo más te lo diré

Es una frase muy útil para cerrar conversaciones, porque valoras el esfuerzo de la otra persona, pero pones un límite muy claro que impide que se produzcan más comentarios inapropiados.

La investigadora destaca un punto por encima del resto y es el hecho de que los comentarios y consejos van a llegar de una forma u otra, lo importante es cómo los recibimos y para ello debemos tener en cuenta el tono de voz que utilizamos.