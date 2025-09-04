Las monjas de Belorado denuncian la eliminación de sus redes sociales: "Atenta contra la libertad de expresión"

Nuevo capítulo, como de costumbre, para las exmonjas de Belorado. Esta vez, denuncian la censura y eliminación de sus perfiles en redes sociales, que utilizaban como principales canales de comunicación con sus seguidores.

En un comunicado remitido a Onda Cero, el portavoz de las religiosas, Francisco Canals, asegura que han sido cerradas la cuenta de Instagram @TeHagoLuz y la página de Facebook del Centro Canino San Melchor de Quirós, gestionado por la comunidad en Arriondas (Asturias). Canals señala:

Con profundo pesar, informamos que la cuenta de Instagram @TeHagoLuz y la cuenta del Centro Canino San Melchor de Quirós en Facebook han sido censuradas y eliminadas. A día de hoy, desconocemos las causas concretas de esta medida que atenta contra la libertad de expresión de las Monjas Clarisas de Belorado

El perfil de Instagram, creado tras su ruptura con la Iglesia, servía, según explican, para compartir el día a día de las religiosas y "dar testimonio de la vida contemplativa, compartir la realidad cotidiana de las hermanas y ofrecer un espacio de luz y esperanza en tiempos difíciles".

Para la comunidad, el cierre no supone solo la pérdida de un canal de comunicación:

El cierre de esta cuenta no supone únicamente la pérdida de un canal de comunicación, sino un claro ejemplo de la persecución que las religiosas también viven en el ámbito digital

Sospechas de ataques y malware

El portavoz recuerda que ya en julio habían detectado intrusiones en sus dispositivos: "Durante el mes de julio la comunidad ya advirtió una creciente presión intrusa en sus dispositivos móviles, presencia de malware y móviles que parecían funcionar solos. Esto llevó a las hermanas a cambiar de dispositivos, renovarlos o protegerlos adecuadamente". Este vídeo cedido por su propio portavoz a Onda Cero lo muestra:

Francisco Canals, portavoz de las monjas

Un nuevo espacio digital en camino

Pese al golpe, las exmonjas aseguran que no piensan rendirse:

Las monjas consideran este acto como un verdadero 'atentado' contra su actividad en la red... lejos de desanimarse, ya han anunciado la creación inminente de un nuevo espacio digital y aseguran que seguirán unidas ante la adversidad

El comunicado concluye con un mensaje espiritual dirigido a sus seguidores: "Pedimos a todos oración, discernimiento y caridad cristiana. La luz no se apaga con un clic, porque la Luz verdadera es Cristo, y esa no puede ser censurada por nadie".

