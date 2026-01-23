Las evasivas de Marlaska sobre el Alvia: no responde e impide una entrevista a un Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó responder con claridad a preguntas sobre el accidente ferroviario del Alvia y la actuación de la Guardia Civil en los primeros minutos tras el siniestro. Durante su intervención, el ministro reiteró los tiempos de llegada de las patrullas, pero eludió explicar cuándo y cómo se tuvo conocimiento de que había un segundo tren con heridos.

A preguntas de varios periodistas, Marlaska se limitó a insistir en que la primera patrulla llegó "12 minutos después" tras recibir el aviso del 112 a las 19:47. Sin embargo, no aclaró si en esa primera comunicación se informó de la existencia de un segundo tren Alvia accidentado ni si hubo una segunda llamada alertando de más víctimas. Ante la insistencia, el ministro repitió el mismo argumento sin responder de forma directa.

Los testimonios apuntan a una versión distinta. Guardias civiles presentes en la zona aseguran que cuando llegaron no sabían que el Alvia estaba siniestrado y que fueron los propios pasajeros heridos quienes se dirigieron hacia las luces de emergencia para pedir ayuda. "Cuando se recibe una llamada, se recibe una llamada de la existencia de una emergencia", se limitó a decir Marlaska, sin concretar qué información manejaban los agentes en ese momento.

Tras esa comparecencia, se produjeron movimientos. Según ha asegurado Antonio García Ferreras en "Al Rojo Vivo", el Ministerio del Interior dio orden de cancelar una entrevista a un cabo de la Guardia Civil que había intervenido en el operativo. Las imágenes muestran al agente preparado para entrar en directo en "Más Vale Tarde", con pinganillo y autorización, cuando recibe la orden de no responder a las preguntas y abandona la entrevista instantes antes de comenzar.

Ferreras subraya que la decisión se produjo después de la comparecencia del ministro y apuntó a que el testimonio del agente podía contradecir la versión oficial. "Es muy fácil desmontar la comparecencia de Marlaska", afirma uno de los tertulianos del programa, Daniel Ramírez, al sostener que el ministro mezcla deliberadamente la atención al tren Iryo con la del Alvia y omite que el segundo tren accidentado no fue identificado hasta bastante después.