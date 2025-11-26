Un incendio obliga a evacuar a pacientes y trabajadores del hospital Santa Lucía de Cartagena

Un incendio declarado alrededor de las 7:30 de la mañana ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores del hospital Santa Lucía de Cartagena. De forma inicial, han detectado que el fuego ha comenzado en una estancia exterior del centro sanitario, afectando a uno de los bloques del hospital. Según fuentes de emergencia, el viento puede haber propiciado la propagación de las llamas en la fachada exterior, afectando a dos plantas del bloque.

La evacuación del fuego ha ocurrido mientras los servicios de emergencia comenzaban a trabajar en su extinción en la terraza del quinto bloque del hospital. El fuego no ha registrado heridos, pero han sido afectadas la terraza y las fachadas del centro sanitario.

Emergencias comenzó a registrar las primeras llamadas, más de una treintena, a partir de las 7:25, por lo que varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar. Aunque fueron los propios trabajadores los que, al iniciarse las llamas, comenzaron a evacuar a los pacientes de los bloques más cercanos al incendio. En total, se han visto obligados a evacuar cuatro plantas.

Una enfermera del hospital Santa Lucía de Cartagena ha relatado a Onda Cero el suceso acontecido.

Onda Cero

El viento, principal responsable de la propagación del incendio

El fuego ha quedado controlado y, ahora, los bomberos están revisando los daños y todas las zonas interiores, así como analizando si hubiera algún foco que se pudiera reactivar.

Ahora, se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas. La Policía Local del municipio aconseja a los conductores evitar la circulación de vehículos particulares por las inmediaciones del hospital Santa Lucía para facilitar la labor de los servicios de emergencia.