Eva Sannum, exnovia del rey Felipe, rompe su silencio: "Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina"

Han pasado más de dos décadas desde que Eva Sannum se convirtiera en la protagonista inesperada de una de las historias más recordadas de la Casa Real española. La modelo noruega, que mantuvo una relación con el entonces príncipe Felipe a principios de los 2000, ha decidido hablar por primera vez con cierta profundidad sobre aquel pasado que le situó en el centro de la atención mediática.

En una entrevista concedida al diario noruego Aftenposten, Sannum ha querido dejar claro que no siente nostalgia por aquella etapa.

"Puede parecer arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado y del príncipe con la prensa o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención. Nunca quise que se pensara que echaba de menos esa vida o que quería sacar provecho de algo que marcó, sin duda, mi pasado y mi presente. La gente quizás piensa que me perdí una vida con yates y champán, pero no se da cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones, ¡estoy muy contenta de no haberme convertido en reina!".

Una historia que marco un antes y un después

La relación salió de la discreción en 2001, cuando Felipe de Borbón y Sannum acudieron juntos a la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit. Aquel gesto, confirmado frente a las cámaras, convirtió a Eva en figura pública de la noche a la mañana. La presión mediática, unida a la frialdad con la que fue recibida por parte de la Familia Real, acabó por dinamitar una historia que muchos veían imposible desde el principio.

En su pasado como modelo, incluyendo campañas de lencería y su condición de extranjera, fueron factores que no encajaban en el perfil de una futura reina de España. La oposición silenciosa de don Juan Carlos y doña Sofía terminó por convertirse en una barrera difícil de superar.

Una vida lejos de los focos

Hoy, Sannum vive en Oslo junto a su marido, Torgeir Vierdal, y sus dos hijos de 10 y 13 años. Dirige su propia agencia de publicidad y da conferencias sobre comunicación, imagen y salud mental. Una vida que, según confiesa, le aporta la estabilidad y libertad que no hubiera tenido en la realeza.

"Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia", admite en la misma entrevista, insistiendo en que su silencio no fue casual, sino una decisión consciente para no ser recordada únicamente como "la ex del príncipe".