Un estudio demuestra que Washington se creó a partir de un mapa de Aranjuez

Parece mentira, pero son tantas las pruebas que es imposible no creérselo. El urbanismo de la capital de los mismísimos Estados Unidos, tiene su origen en un pequeño municipio madrileño. Es la conclusión de un estudio firmado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Almería, que revela que el diseño de Washington guarda sorprendentes similitudes con el plano del Real Sitio de Aranjuez de 1775. Un estudio realizado por Carlos de San Antonio Gómez, Cristina Velilla y Francisco Manzano.

Un hallazgo casi casual

Carlos de San Antonio Gómez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y autor principal del trabajo, explica para Onda Cero que la investigación nació casi por casualidad. "Mi grupo de investigación tuvo un proyecto sobre Aranjuez hace unos quince años y me di cuenta de una serie de similitudes con Washington. Pensé que tenía que estudiarlo más a fondo y en 2019 lo hice", recuerda.

Washington y Aranjuez, ciudades paralelas

La conclusión es que la nueva capital estadounidense, diseñada en 1791 por Pierre L’Enfant, reproduce patrones muy similares a los de Aranjuez. "Si tú te sitúas en Aranjuez, el Palacio Real estaría en la ubicación del Capitolio, y en el lugar de la iglesia de San Antonio estaría la Casa Blanca. Esos dos polos forman una L", explica el investigador. En un extremo de la L está el Capitolio o el Palacio Real y en el otro la Casa Blanca o la iglesia de San Antonio.

El paralelismo no se queda ahí. Según el estudio, la Plaza de San Antonio equivaldría al Jardín de la Elipse, frente a la Casa Blanca, y el Jardín del Parterre al National Mall, el gran espacio abierto frente al Capitolio. Incluso los ríos se comportan de forma análoga: "El río Tajo en Aranjuez es tangente a los jardines del Parterre, y sorprendentemente en Washington el río Potomac tiene la misma tangencia con el Mall". Ambos cuentan además con un canal que genera una isla artificial: el Jardín de la Isla en Aranjuez y un trazado similar en la capital americana.

El trazado de las avenidas

Otra coincidencia llamativa es el trazado de avenidas. "En Aranjuez hay un lugar llamado las Doce Calles, de donde parten doce avenidas preciosas y muy anchas, equivalentes a las que nacen del Capitolio en Washington", detalla De San Antonio.

¿Cómo llegaron los planos a Estados Unidos?

El investigador sostiene que la influencia fue posible gracias a la circulación de planos en la Europa del siglo XVIII. "Carlos III mandó levantar un plano de Aranjuez impresionante, de tres metros y medio por dos y medio, grabado por Manuel Salvador Carmona. De ese plano se enviaron copias a todas las cortes europeas: las he localizado en París, en Londres, en Italia e incluso en la Biblioteca del Congreso de Washington", asegura. En París coincidieron el grabador Carmona y el pintor de la corte Pierre L’Enfant, padre del urbanista que años más tarde diseñó la capital estadounidense.

Además, Aranjuez no era desconocido para los norteamericanos. "Los reyes borbones pasaban allí la primavera, y con ellos se trasladaban los embajadores. Se conservan cartas de embajadores de Estados Unidos escritas desde Aranjuez, y allí mismo se firmó el tratado hispano-francés para apoyar la independencia americana", recuerda el catedrático.

Un patrimonio con valor internacional

Aunque reconoce que Washington no es una copia literal, De San Antonio defiende que la inspiración resulta evidente: "No es una copia porque la escala es muy diferente, pero las similitudes son tan grandes que es forzoso pensar que hubo una influencia. Es todo demasiado casual".

El autor cree que este hallazgo sirve para poner en valor el patrimonio madrileño: "Que una gran ciudad como la capital del país más potente del mundo tenga sus raíces en una pequeña población española me parece sorprendente. A quienes me escuchan les recomiendo que vayan a Aranjuez a verlo".