Estos son los rasgos que comparten las personas con ansiedad, según una psicóloga

Una de las lacras de esta sociedad es sin duda la de las enfermedades mentales. Con el paso de los años se les ha ido dando la importancia que se merece y en estos tiempos en los que se vive preso del reloj, enfermedades como la ansiedad o el estrés están a la orden del día.

Por ello, la psicóloga sanitaria, Ángela Fernández, en un vídeo publicado en sus redes sociales muestra alguno de los rasgos de personalidad que pueden tener las personas que sufren de ansiedad y como tratar de solucionarlo.

La alta responsabilidad

El primer rasgo que la psicóloga clínica muestra en el vídeo es, la alta responsabilidad. Suelen ser personas muy responsables, comprometidas y con una alta implicación en las tareas o actividades que tienen que hacer. Además, en la realización de esas tareas tratan de buscar siempre la perfección constantemente.

Esto también puede traducirse en una gran rigidez mental. Durante la infancia, este rasgo es apoyado por los padres, ya que les gusta que su hijo sea responsable con lo que tiene que hacer, "sin tener que estar encima de ellos", explica en su vídeo.

Para que esta persona pueda trabajar su ansiedad, debe aprender a ser flexible en sus horarios, en las actividades y en todo lo que tenga que hacer.

El "exceso" de amabilidad

Según la psicóloga, para estas personas que son "demasiado amables", son personas que no saben establecer una serie de límites y probablemente toleren demasiado. Son personas que se cuidan poco a si mismos, ya que tienen su foco centrado en el resto de las personas.

Para tratar de mejorar esta situación, "la persona debe pasar a la acción y empezar a establecer límites", comenta la terapeuta.

Neuroticismo

Este concepto psicológico es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, preocupación, ira, frustración y tristeza con mayor frecuencia e intensidad. Las personas con alto neuroticismo son más susceptibles al estrés y pueden reaccionar de manera exagerada ante situaciones que otros percibirían como normales.

Por tanto, son personas emocionalmente inestables, impulsivas o lo que se conoce como "personas de alta reactividad", ya que presentan un constante estado de alerta ante cualquier ruido, plan que no sale adelante...

Lo ideal para estas personas es tratar de buscar planes que les trasmitan serenidad y tranquilidad en su día a día. La realización de estas actividades día a día hará que tengan una mayor estabilidad emocional.

Lo mejor siempre es tratar de hablarnos a nosotros con una mirada compasiva y flexible, tratar de no ser tan duro con nosotros mismos, porque podemos llegar a poner trampas a nosotros mismos y caer en la autoexigencia desmedida y llegar a cuadros de ansiedad y estrés.