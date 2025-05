Estos son los colores que escogen las personas menos inteligentes para sus coches

Seguramente, en algún momento de tu vida has fantaseado con la posibilidad de tener un coche de mayor o menor cilindrada de algún color en concreto. El mundo del cine y las series nos proporcionan cientos de alternativas como son el Ferrari blanco de Sonny Crockett en Miami Vice; el Aston Martin gris de James Bond o la furgoneta GMC Vandura negra del Equipo A. También el mundo de la Fórmula 1 nos da algunas alternativas como el rojo de Ferrari, el verde de los Aston Martin o el azul de Renault.

En definitiva, la elección del color del coche es una decisión muy personal que puede ver con múltiples factores, los cuales suelen estar relacionados con las emociones. Según los datos que ofrece el portal especializado en motor 'Car and Driver', el color más habitual en los vehículos son el blanco (34%), negro (21%) o el gris (19%).

Un estudio relaciona la inteligencia con el color del coche

Sin embargo, la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, ha publicado un estudio que ha relacionado el nivel de inteligencia de las personas con la elección del color. De hecho, ha encontrado ciertos patrones que se suelen repetir y que asocian el color gris, marrón y amarillo con niveles más bajos de originalidad, creatividad o con la necesidad de pasar desapercibido.

Gris

Es uno de los colores más habituales en el parque automovilístico y suele combinar bastante bien con todo tipo de coches y modelos. Esto se debe a que se asocia a valores como la elegancia, estabilidad y neutralidad. Pero los investigadores lo han relacionado con la actitud conservadora, poco creativa o la intención de pasar desapercibido.

Marrón

No es de los más habituales en el mercado y esto se debe, según los autores, a la prudencia, simplicidad y la resistencia al cambio de la persona que lo conduce. Quienes suelen elegir esta tonalidad suelen ser comedidas, poco impulsivas y al igual que con el gris, poco creativas y espontáneas.

Amarillo

Tampoco es uno de los más habituales entre los consumidores, pero a diferencia del marrón, trasmite alegría y energía, no es casualidad que sea el color de los taxis en ciudades como Nueva York o el color de muchos deportivos. No obstante, los estudiosos lo han unido a la superficialidad del conductor. Es cierto que llama la atención, pero según el estudio es una atención banal, simplista, que no ofrece un trasfondo. Es decir, quienes los conducen podrían estar relacionados con la excentricidad mal entendida.