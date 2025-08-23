Estos son los 37 municipios en los que Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios

La Junta de Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, lo que conlleva una serie de prohibiciones para evitar el surgimiento de nuevos fuegos en estas tres provincias afectadas por las llamas.

Además de esta "alarma extrema" en estos municipios, la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) declara la alarma en el resto de la Comunidad, que en estos momentos tiene 8 incendios en nivel 2 -máximo-, otro en nivel 1 y más de una decena en activo.

La situación actual de "extrema gravedad" de incendios forestales en la Comunidad ha obligado a declarar una Situación Operativa 2b desde el 11 de agosto de 2025, argumenta la resolución, firmada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Los 37 municipios en "alarma extrema"

En León

Acebedo

Almanza

Benuza

Boca de Huérgano

Borrenes

Borrenes

Burón

Carucedo

Castrillo de Cabrera

Cea (solamente M.U.P. 934 Río Camba)

Encinedo

Igüeña

Lucillo

Molinaseca

Murias de Paredes

Oencia

Palacios del Sil

Páramo del Sil

Peranzanes

Ponferrada

Posada de Valdeón

Priaranza del Bierzo

Puente de Domingo Flórez

Riaño

Santa Colomba de Somoza

Sobrado

Truchas

Valderrueda

Villafranca del Bierzo.

Zamora

Galende

Porto

San Justo

Trefacio

Palencia

Fresno del Río

Guardo

Mantinos

Velilla del Río Carrión

Villalba de Guardo

Prohibiciones en Castilla y León

Entre las prohibiciones para toda la Comunidad se encuentran: encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello y la prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Además, se declara la suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico, con la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por último, se establece la prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc.

Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas.

Además, en el listado de los 37 municipios en "alarma extrema", también se prohíbe el uso de ahumadores en la actividad apícola en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda y transitar los montes a pie o vehículo, salvo el acceso a la propiedad, el desarrollo de las actividades profesionales, el acceso a los entornos urbanos, las actuaciones de emergencia, interés general o los trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales.

La resolución tiene efecto desde las 00:00 horas del 23 de agosto hasta las 23:59 del 26 de agosto de 2025.