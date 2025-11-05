Esto es lo que pasa realmente en tu cuerpo cuando duermes menos de seis horas

Dormir es una función biológica esencial que permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, repararse y mantenerse en equilibrio. Durante el sueño, nuestro organismo realiza procesos vitales como la regeneración celular, la consolidación de la memoria y la regulación hormonal, especialmente de aquellas relacionadas con el estrés, el apetito y el crecimiento. De esta manera, para conseguir un funcionamiento óptimo del cuerpo y del cerebro, los expertos recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño por noche.

La falta de sueño afecta negativamente al sistema inmunológico, disminuye la capacidad de concentración y el rendimiento cognitivo, altera el estado de ánimo y puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales. Por ello, es tan importante mantener un descanso adecuado y de calidad, no solo mejora la energía y el bienestar emocional, sino que también es un pilar fundamental para la salud física y psicológica integral.

De esta manera, dormir menos de seis horas de forma habitual tiene efectos reales y acumulativos sobre casi todos los sistemas del cuerpo. Aunque a corto plazo puedas sentir que “aguantas bien”, a nivel biológico se producen desequilibrios hormonales, metabólicos, cognitivos y emocionales que afectan tu salud y rendimiento.

¿Cómo le afecta al cerebro?

Cuando dormimos menos de seis horas, el cerebro se ralentiza y, por tanto, disminuye la atención, la memoria y la toma de decisiones. Además, la falta de sueño reduce la actividad en el corte prefrontal, zona clave para el autocontrol y la concentración. Esto puede afectarnos en nuestro estado de ánimo, con síntomas como la irritabilidad, ansiedad y menor tolerancia al estrés. Además, de un mayor riesgo de depresión debido a la falta de sueño crónica.

La falta de sueño también se asocia con el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer, ya que durante el sueño profundo, se activa un mecanismo llamado sistema glinfático, una red que elimina productos tóxicos del metabolismo cerebral, incluyendo la beta-amiloide y la proteína tau, las mismas que se acumulan en el Alzheimer. Si dormimos poco, este sistema se vuelve menos eficiente, favoreciendo la acumulación de proteínas neurotóxicas y acelerando el envejecimiento cerebral.

El sistema hormonal se desequilibra

Si no dormimos lo suficiente, nuestra hormona del estrés aumenta (el cortisol), así como se reduce la leptina (la hormona que regula la saciedad) y aumenta la grelina (hormona que regula el hambre), lo que provoca más apetito, especialmente por azúcar y carbohidratos. También se ve afectada la testosterona y la hormona del crecimiento, afectando la recuperación muscular y el rendimiento físico.

¿Y el corazón y la presión arterial?

Dormir menos de 6 horas eleva el riesgo de hipertensión, infarto y arritmias, es decir, existe un mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular asociado a dormir poco, tal como indica un metálisis que incluyó 19 estudios con 816.995 personas.

Esto se debe a que el corazón no “descansa” lo suficiente y la frecuencia cardíaca y la presión se mantienen altas durante la noche.

El sistema inmunitario se debilita

Dormir poco aumenta la probabilidad de resfriarse o enfermar tras exposición a patógenos, ya que si nuestro cuerpo no descansa lo suficiente de forma regular, producirá menos linfocitos y citoquinas, sustancias que ayudan a combatir virus y bacterias.

¿Afecta al metabolismo?

Tal como indica este metanálisis, que incluye 62 estudios; muestra que tanto la falta de sueño, como dormir demasiado están asociados con el síndrome metabólico, y además que la calidad del sueño también importa. Por lo tanto, un peor manejo por parte de nuestro organismo de la glucosa y la insulina aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, así como favorece el aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal.