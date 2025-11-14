Esto es lo que pasa exactamente en tu cerebro cuando te comparas con los demás

Compararse con los demás no es solo un hábito psicológico: tiene un impacto físico real en el cerebro y en las emociones. Esta acción activa procesos muy específicos en el cerebro que pueden afectar tanto tus emociones como tu motivación y autoestima.

En este artículo repasamos qué ocurre exactamente en nuestro cerebro cuando nos comparamos con los demás.

¿Cómo actúa nuestro cerebro?

Compararnos con los demás no es un acto puramente mental, sino un proceso neurobiológico complejo, donde nuestras redes neuronales y nuestras hormonas interactúan para determinar cómo nos vemos y sentimos en relación con los demás. De esta manera, nuestro cerebro realiza los siguientes procesos:

Activación de la corteza prefrontal : la corteza prefrontal medial se activa cuando evaluamos cómo nos medimos frente a otros. Esta zona es la encargada de auto-reflexión y juicio social, lo que nos hace analizar logros, apariencia o habilidades en comparación con los demás.

: la corteza prefrontal medial se activa cuando evaluamos cómo nos medimos frente a otros. Esta zona es la encargada de auto-reflexión y juicio social, lo que nos hace analizar logros, apariencia o habilidades en comparación con los demás. Sistema de recompensa y dopamina : cuando creemos que estamos “mejor” que otros, se libera dopamina, generando una sensación de satisfacción. Por el contrario, si sentimos que estamos “por debajo”, la liberación de dopamina disminuye y puede generar frustración o tristeza.

: cuando creemos que estamos “mejor” que otros, se libera dopamina, generando una sensación de satisfacción. Aumento de la amígdala : al procesar emociones como miedo y ansiedad, ésta se activa cuando nos sentimos inferiores o amenazados socialmente, provocando estrés, inseguridad y pensamientos negativos, incluso sin una amenaza real.

: al procesar emociones como miedo y ansiedad, ésta se activa cuando nos sentimos inferiores o amenazados socialmente, provocando estrés, inseguridad y pensamientos negativos, incluso sin una amenaza real. Comparación social constante y estrés : compararse habitualmente puede mantener al cerebro en un estado de alerta o estrés leve crónico. Esto activa el cortisol, la hormona del estrés, que afecta el sueño, la concentración y la regulación emocional.

: compararse habitualmente puede mantener al cerebro en un estado de alerta o estrés leve crónico. Esto activa el cortisol, la hormona del estrés, que afecta el sueño, la concentración y la regulación emocional. Motivación vs. desmotivación: la comparación puede servir de motivador positivo si usamos la información para mejorar nuestras metas. Pero si la usamos para juzgarnos negativamente, provoca baja autoestima, envidia y ansiedad social.

¿Qué sucede en ámbitos modernos como las redes sociales?

Compararse con los demás es un mecanismo profundamente humano y tiene raíces evolutivas, ya que servía para medir el estatus dentro del grupo y así mejorar las probabilidades de cooperación y supervivencia. Pero en contextos modernos, como las redes sociales, este sistema puede volverse contraproducente. Si percibes que los demás están “mejor” que tú, nuestro cerebro activará las regiones vinculadas al dolor social y la autocrítica, como la corteza cingulada anterior y la amígdala, generando emociones como la envidia, la frustración o la inseguridad. Además, se reduce la liberación de dopamina, afectando la motivación y la satisfacción personal.

En cambio, cuando la comparación se interpreta como aprendizaje o inspiración, el cerebro puede activar zonas relacionadas con la autorregulación emocional y la empatía, convirtiendo la comparación en un estímulo para crecer. Por eso, la clave está en usar la comparación de forma constructiva, enfocándose en el aprendizaje y no en la autocrítica.