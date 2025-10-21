Esto es lo que dice exactamente el BOE sobre los próximos cambios de hora

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge con claridad las fechas y condiciones del cambio de hora en España hasta el año 2026. Según la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada por el Ministerio de la Presidencia, el horario de invierno de este año 2025 comenzará en la madrugada del domingo 26 de octubre. A las tres de la madrugada (las dos en Canarias), los relojes deberán retrasarse una hora, volviendo a marcar las dos. De este modo, ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

El documento oficial recuerda que el actual sistema de cambio horario se estableció mediante el Real Decreto 236/2002, que incorporó a la legislación española la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta normativa fijó un régimen de horario de verano que comienza el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre de cada año, tanto en la península y Baleares como en Canarias, Ceuta y Melilla. La única diferencia sigue siendo que en Canarias la modificación se realiza una hora antes que en el resto del territorio nacional.

El período de la hora de verano comenzaría en España el último domingo del mes de marzo de cada año, a las dos horas de la madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se adelantaría sesenta minutos; y terminaría el último domingo de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se retrasaría sesenta minutos

La orden ministerial también detalla las fechas concretas para el periodo 2022-2026. En el caso de 2025, la hora de verano comenzó el 30 de marzo, y terminará el 26 de octubre, completando así el calendario quinquenal fijado en el anexo de la norma. En cumplimiento de lo dispuesto, la madrugada del cambio al horario de invierno permitirá dormir una hora más, aunque también implicará que amanezca y anochezca antes en los meses siguientes.

Cada cinco años se publicará un calendario con las fechas concretas del cambio de hora mediante Orden del Ministro de la Presidencia, con el único objeto de que ciudadanos y organizaciones privadas y públicas puedan conocer anticipadamente las fechas del cambio horario anual

La propuesta del Gobierno

El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de proponer a la Unión Europea la eliminación definitiva de los cambios horarios estacionales a partir de 2026. Esta propuesta busca poner fin a una práctica que, según diversos estudios, apenas contribuye al ahorro energético y tiene efectos negativos sobre la salud y los ritmos biológicos.

El Ejecutivo español defenderá esta postura en el próximo Consejo Europeo, con la intención de que el de octubre de 2025 sea el último cambio de hora que se realice en España y en el conjunto de la Unión Europea, siempre que prospere el consenso entre los Estados miembros. De hecho, dos de cada tres españoles (66%) respaldan esta medida, según encuestas recientes y los debates previos en el Parlamento Europeo.

Hasta entonces, el BOE mantiene en vigor el calendario actual, y el reloj volverá a marcar las dos de la madrugada el próximo domingo 26 de octubre de 2025, tal y como establece oficialmente la Orden PCM/186/2022.