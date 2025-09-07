Esto es lo que debes saber sobre el eclipse lunar total: qué es, dónde verlo y a qué hora

España tiene una cita este domingo con la astronomía, puesto que se producirá un eclipse lunar total, el cual se conoce popularmente como "Luna de Sangre o de Maíz". Esto se debe a que la luna se tiñe de rojo por efecto de la refracción solar. No solo se podrá ver en nuestro país, también se podrá apreciar desde puntos de Europa, África, Asia y Oceanía. Este es el último eclipse total del año.

Como suele ser habitual, este fenómeno no se podrá observar por igual en todo nuestro territorio. Concretamente, donde mejor se podrá admirar es desde la costa este, en especial desde Castellón. En zonas como Galicia y Canarias, directamente se verá la luna eclipsada, por lo tanto, solo será visible la fase parcial.

¿Qué necesito para verlo? ¿A qué hora es?

Según las estimaciones de los expertos, se espera que el acontecimiento comience a las 18:27 horas, para que una hora más tarde, aproximadamente, se pueda comenzar a divisar la fase total. Del mismo modo, a las 20:11 horas se registrará el momento de máxima ocultación y apenas 20 minutos después se acabará la fase total. El eclipse concluirá a las 21:56 horas.

Una duda muy recurrente con los eclipses es si es necesario utilizar algún tipo de equipamiento especial para que nuestra vista no se vea afectada. Sin embargo, al tratarse de un eclipse lunar, no es necesario que se utilicen gafas especiales, puesto es que es perfectamente visible sin ellas y no sufriremos ningún tipo de lesión.

¿Por qué se le llama Luna Roja?

Este eclipse lunar recibe comúnmente el nombre de "Luna Roja o de Maíz", esto se debe al color que adquiere el satélite terrestre durante el proceso y esto se debe a un fenómeno llamado refracción solar. Además, es el último eclipse lunar total del año.

Este efecto se produce cuando la luz del sol entra en contacto con el aire de la atmósfera y se curva levemente. Por este mismo hecho, podemos apreciar los rayos del sol antes de poder verlo y lo mismo cuando se oculta. Este efecto es una prueba irrefutable de que la Tierra es plana.