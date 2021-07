Este sábado queda prohibida la venta de plásticos de un solo uso: Pajitas, bastoncillos...

LEER MÁS Pajitas, bastoncillos y platos de plástico quedarán prohibidos en toda la Unión Europea

A partir de este sábado 3 de junio, la venta de plásticos de un solo uso quedará prohibida en el conjunto de la Unión Europea, según la directiva europea aprobada el pasado 5 de junio de 2019. Así, diremos adiós a los platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos o a los envases de polietireno para alimentos, que dejarán de comercializarse en nuestro país.

Con el fin de estos productos, la Comisión Europea intenta fomentar el consumo de otras alternativas biodegradables respecto al plástico, que se ha convertido en una amenaza contaminante para el medioambiente y para la futura estabilidad del planeta. Más del 80% de la basura marina consiste en plásticos, que pueden ser perjudiciales para la vida y la biodiversidad marinas.

El pasado 31 de mayo, Bruselas pidió a los 27 miembros de la Unión Europea que armonizaran la prohibición de plásticos de un solo uso, una normativa que se aprobó en junio de 2019, y urgió a los países para garantizar que "las nuevas reglas son aplicadas de forma correcta y uniforme" en todo el bloque comunitario.

Descubre a qué nos referimos por plástico de un solo uso y qué productos dejarán de comercializar a partir de este 3 de julio en nuestro país debido a esta nueva normativa europea.

¿Qué entendemos por plástico de un solo uso?

Los productos de plástico de un solo uso son aquellos que están hechos total o parcialmente de plástico y que están pensados para utilizarse solo una vez o durante un breve período antes de ser desechados.

Según estipula la Directiva, el plástico engloba aquellos materiales "compuestos por un polímero al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias y que pueden funcionar como principal componente estructural de los productos finales, con excepción de los polímeros naturales que no han sido modificados químicamente". Por ello, pinturas, tintas y adhesivos no forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva.

¿Se incluye el plástico biodegradable?

Los plásticos biodegradables/de origen biológico siguen siendo considerados plásticos dentro de la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso. De hecho, en la actualidad aún no existen normas técnicas que puedan certificar que un producto de plástico concreto es correctamente biodegradable en el medio marino sin causar daños al medio ambiente.

¿Qué productos de plástico dejaremos de usar?

La prohibición de la venta de productos de plástico de un solo uso nos obligará a dejar de consumir aquellos artículos fabricados con plástico oxodegradable o con microesferas de menos de 5 milímetros, entre los que se encuentran algunos tan comunes como los bastoncillos de algodón, los cubiertos de plástico, los platos, las pajitas, los palitos agitadores de bebidas, el palo de los globos, los recipientes de poliestireno expandido o los vasos de ese mismo material.

También se retirarán aquellos que cuenten con recubrimiento o revestimiento de plástico, pues cuando estos vasos, recipientes o bandejas se tiran, el papel puede disolverse con relativa rapidez, pero la parte plástica puede permanecer en el medio ambiente durante muchos años, y puede seguir desintegrándose en microplásticos.

¿Se dejarán de usar plásticos de un solo uso en España?

España es uno de los países que se encuentra a la cola en materia de reducción de uso de plástico y, a pesar de que la normativa se pone en marcha hoy y de que el Gobierno ha asegurado que la prohibición será efectiva en nuestro país desde esa fecha, la directiva europea que lo regula no está aún transpuesta al ordenamiento jurídico nacional.

Por ello, aunque el plazo para entrar en vigor se cumple esta sábado, España aún no ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. La iniciativa legislativa fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo y acaba de iniciar recientemente su tramitación parlamentaria. La semana pasada, el Congreso de los Diputados debatió y posteriormente rechazó la enmienda a la totalidad de Vox para devolver el proyecto de ley al Gobierno.

Ahora, la futura ley ha comenzado la etapa de escuchar a los diferentes sectores implicados y no será hasta después de verano cuando empiece su fase de ponencia. Este retraso implicará, según el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, que la ley no se apruebe, "como pronto", hasta Navidad, aunque cree que muy previsiblemente no será hasta la primavera de 2022.