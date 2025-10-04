Este es el pueblo donde es verano 300 días al año y apenas llueve

Es probable que todo el mundo en algún momento haya pensado "ojalá vivir en un verano permanente" o, por lo menos, en algún sitio en el que las temperaturas sean agradables, no haga apenas frío y el sol siempre esté presente. Ese lugar existe y está en España, en concreto en las islas Canarias.

El pueblo donde es verano casi todo el año, ya que durante 300 días hace sol, se llama Mogán y ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud, según publica la revista Viajar, como uno de los pueblos con mejor clima del mundo. Esto es porque al situarse en el suroeste de Gran Canaria su clima está protegido por las montañas, que permiten que haya cielos despejados, pocas lluvias y suaves temperaturas todo el año.

En Mogán hay más de 300 días despejados, la temperatura media oscila entre los 20 y 26 grados todo el año y apenas llueve. El clima perfecto para la vida y el turismo. Además, este municipio canario tiene algunas de las playas más famosas de Gran Canaria, como la playa de Taurito, la playa de Amadores o la playa de Puerto de Mogán.

Perfecta combinación del mar y de la montaña

Además, también cuenta con zonas de interior y de montaña. Desde sus miradores se observa todo el atlántico y los amantes del senderismo no pueden perderse el barranco de Veneguera, desde donde se ve todo el pueblo y sus alrededores. En cuanto al puerto de Mogán, se le conoce como la 'Venecia de Canarias' porque hay canales de agua salada, puentes y fachadas buganvillas.

Al municipio entero, el segundo más grande de toda Gran Canaria, se le llama 'la pequeña Venecia de Canarias'. La zona del interior es la más tradicional, con casas antiguas, iglesias y comercios de los de toda la vida. También tiene yacimientos arqueológicos como el de Los Candiles o el Lomo de los Gatos.

A Mogán se puede llegar desde varios puntos de la isla. Desde Las Palmas de Gran Canaria hay 93 kilómetros, por lo que se tarda aproximadamente una hora en llegar. Sin embargo, desde Maspalomas el recorrido es más corto, tan solo 25 minutos. Por eso es un destino perfecto tanto si es para una visita de un día como para pasar las vacaciones.