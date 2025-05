Este es el candidato favorito de Trump para sustituir al papa Francisco: "Es muy bueno"

El cardenal Timothy Michael Dolan, de 75 años, es originario de San Luis (Estados Unidos) y el candidato a convertirse en Papa, como sucesor de Francisco, favorito del actual presidente estadounidense, Donald Trump. Aunque sin nombrarle directamente, Trump hizo referencia a Dolan asegurando que el arzobispo de la ciudad de Nueva York era "muy bueno". "Me gustaría ser Papa yo mismo, esa sería mi primera opción", dijo Trump para después asegurar que no tenía "preferencias".

El cardenal -que sería el primer estadounidense en ser Pontífice- nació el 6 de febrero de 1950 en la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri (Estados Unidos). A sus 75 años se ha convertido en uno de los principales candidatos de Norteamérica a suceder a Francisco como Papa.

Hasta 2013, este cardenal presidió de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, convirtiéndose en una figura mediática en su país, hasta el punto de ser considerado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time en 2012. En este sentido, destaca su adaptación al mundo de las nuevas tecnologías e Internet, con un uso diario de las redes sociales como Facebook o Twitter y la actualización constante del blog de su Archidiócesis.

Asimismo, es un gran aficionado a los deportes -declarado seguidor de los New York Yankees- y no tiene problemas a la hora de posar ante los medios con su gorra de beisbol. Gente cercana al cardenal le describían en 2013 como una persona con un gran sentido del humor y "con los pies en la tierra". Asimismo, destacan su carácter "cercano al pueblo" y bromean al explicar que bebe cerveza Budweiser, "la misma que bebe la gente llana, no la élite".

Dolan se licenció en Filosofía en el Seminario Kenrick-Glennon de Shrewsbury, en Misuri, pasando a cursar sus estudios de postgrado en Roma, en el Pontifical North American College primero y en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino después, donde obtuvo el máster en Teología Sagrada en 1976. Sin embargo, Dolan ha llegado a reconocer, en una jornada en el Vaticano en 2012, que su manejo del idioma italiano era "básico". "Yo hablo italiano como un niño", señaló en tono de broma.

El 19 de junio de 1976 fue ordenado sacerdote y desempeñó su labor como párroco auxiliar en la Parroquia de la Inmaculada en Richmond Heights, Missouri. Tres años después, en 1979, comenzó a estudiar en Washington D. C., donde se doctoró en Historia de la Iglesia Latina y, antes de graduarse, en 1983, dedicó un año entero a la investigación sobre el arzobispo Edwin O'Hara, uno de los fundadores de la Asociación Bíblica Católica. En este periodo, también ayudó al arzobispo John L. May en la reestructuración de los programas teológicos del seminario archidiocesano.

Poco después, en 1987, fue nombrado secretario de la Nunciatura Apostólica en Washington D. C. y continuó su labor dedicada a diversos centros de formación espiritual. Así, en 1992 fue nombrado vicerrector del Seminario Kenrick-Glennon y enseñó teología en la Universidad de St. Louis. Posteriormente, volvió a Roma para ejercer como rector del Pontificio Colegio Norteamericano (1994-2001), enseñando historia de la Iglesia y de la teología ecuménica en diversas Universidades Pontificias.

Según recuerda el propio Dolan, "desde niño ya decía que quería celebrar misa" y fue en 2001, tras ser ordenado obispo, cuando ejerció por primera vez como obispo titular, en Natchez, una ciudad de 18.000 habitantes en el Condado de Adams, Misisipi (Estados Unidos). El 25 de junio de 2002 fue nombrado arzobispo de Milwaukee y luego arzobispo de Nueva York, el 23 de febrero de 2009.

Dirigió la oración en la investidura de Trump

El pasado 20 de enero, Dolan dirigió la oración en la ceremonia de investidura de Trump. El cardenal también pronunció la oración de apertura durante la investidura de Trump en 2017, tras su victoria presidencial en 2016. "El presidente tuvo la amabilidad de pedirme que hiciera la oración de apertura. También me había pedido que hiciera la de 2016, así que cuando me lo pidió esta vez, le dije: 'Bueno, la hice hace ocho años; espero que esta funcione'", explicó en una entrevista con el canal de noticias local WPIX el 24 de diciembre.

Aunque el purpurado ha compartido los encuentros sobre cuestiones de fe que ha tenido con Trump, también ha criticado la postura del ejecutivo en materia migratoria. "Creo en el presidente Trump y creo que la fe está despertando. Creo que puede haber tenido un pequeño resurgimiento. Aleluya, porque no sé cómo alguien puede ser presidente de los Estados Unidos sin una fe profunda", indicó una entrevista en la cadena Fox.

En 2023, Dolan se mostró más cercano a posturas progresistas cuando defendió a los inmigrantes que llegaban entonces en oleadas de autobuses a Nueva York y junto a Cáritas organizó alojamiento, escuelas, comida y servicios médicos para los migrantes.

Frontal contra los abusos sexuales en la Iglesia

Ya en 2004, cuando estaba al frente del arzobispado de Milwaukee (Wisconsin), Dolan hizo públicos los nombres de los sacerdotes católicos en la archidiócesis de la ciudad que habían abusado de menores.

Posteriormente, en 2013, cuando ya sonaba como uno de los más "papables", el prelado tuvo que declarar en un juicio, en el que los abogados de un grupo de más de 500 demandantes, cuestionaron la celeridad en la que Dolan hizo públicos estos casos. El cardenal respondió que esta decisión se basó en su "impaciencia" por cooperar en este asunto y explicó cómo enfrentó la tragedia de abusos sexuales a menores durante el tiempo que fue arzobispo de la ciudad estadounidense.

"Ha indicado durante los dos años pasados que estaba impaciente por cooperar en lo que pudiera y que estaba esperando para hablar sobre el buen trabajo y el progreso que está teniendo lugar para asegurar la protección de los niños y la atención pastoral a las víctimas", indicó en 2013 en un comunicado el portavoz de la Archidiócesis, Joseph Zwilling.

Juntó a Obama y Romney en la misma mesa

El 31 de mayo de 2010 fue enviado por el Papa Benedicto XVI como visitador apostólico a los seminarios en Irlanda y poco después sería elegido presidente de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. Este cargo le llevó a convertirse en el foco de cámaras hace apenas unos meses, cuando logró reunir en la misma mesa al presidente de EEUU, Barack Obama, y al que fuera su rival republicano Mitt Romney, en las últimas elecciones presidenciales, con motivo de la cena benéfica de la Conferencia.

Dolan fue creado y proclamado cardenal por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 18 de febrero de 2012, con el título de Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario (Nuestra Señora de Guadalupe en Monte Mario).