Estas son las restricciones a tener en cuenta antes de viajar por Europa en Semana Santa

Tras más de dos años de pandemia parece que las cosas vuelven poco a poco a la normalidad y se espera que esta Semana Santa se pueda viajar con casi total normalidad por los diferentes países de Europa.

Países como Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza han eliminado ya todas las restricciones de entrada, por lo que no necesitarás presentar ningún certificado antes de llegar.

Pero hay otros muchos, algunos de ellos muy turísticos que aún exigen a los turistas europeos una serie de documentación para poder disfrutar de tus vacaciones. Todos ofrecen diferentes alternativas.

Para entrar a Alemania, por ejemplo, podría valer con presentar tu pasaporte de vacunación con la pauta completa si has recibido la última dosis entre dos semanas y nueve meses antes del viaje. Si es anterior, necesitarás la dosis de refuerzo. Es importante saber que Alemania no reconoce la vacuna de Jannsen como monodosis, así que para entrar deberá combinarse con una segunda dosis, ya sea de la propia Jannsen o de otra vacuna. También podrás entrar si demuestras que has estado contagiado entre 28 y 90 días antes del viaje o si presentas una prueba negativa 48 horas antes de viajar. Los menores de 12 años están exentos de justificar nada.

En Francia valdría con la pauta completa de vacunación si la última dosis se ha recibido entre siete días y nueve meses antes del viaje, si ha pasado más tiempo necesitarás la dosis de refuerzo. También podrás entrar al país galo si demuestras que has estado contagiado en los seis meses anteriores al viaje o si presentas un test de antígenos negativo 48 horas antes o un PCR 72 horas antes. Los menores de 12 años están exentos de presentar nada, al igual que los menores de 18 años si van acompañados de un adulto vacunado.

Italia exige pauta completa de vacunación si han pasado entre siete días y nueve meses desde la última dosis, si ha pasado más tiempo necesitarás la de refuerzo, haber estado contagiado en los seis meses anteriores al viaje o presentar un test de antígenos 48 horas antes de viajar o un PCR 72 horas antes. Los menores de 6 años están exentos de cualquier restricción.

En Bélgica, Chipre, Austria y Portugal, las restricciones son pauta completa si ha pasado entre dos semanas y nueve meses desde la última dosis, si ha pasado más tiempo necesitarás la dosis de refuerzo, haber estado contagiado en los últimos seis meses, o un test negativo antes de viajar: antígenos 24 horas antes, PCR 72 horas antes. Los menores de 12 años están exentos.

En Malta, por ejemplo, son más estrictos con el pasaporte de vacunación, y la pauta completa solo será reconocida como tal si han pasado entre 14 días y nueve meses de la última dosis, pero sí podrás entrar al país con una sola dosis si demuestras que has pasado la enfermedad. También puedes entrar con un test de antígenos negativo realizado 48 horas antes de viajar o un test PCR realizado 72 horas antes. Los menores de 5 años están exentos de cualquier restricción.

Grecia exige pauta completa si han pasado entre siete días y nueve meses de la última dosis o haber estado contagiado en los seis meses anteriores al viaje. Si presentas un test de antígenos negativo realizado 48 horas antes de viajar o un PCR 72 horas antes no deberías tener ningún problema para entrar al país heleno. Al igual que en Malta, los menores de 5 años están exentos de cualquier restricción.

En Croacia el pasaporte de vacunación incluye la pauta completa si han pasado entre 11 días y nueve meses desde la última dosis, aunque también podrán entrar las personas contagiadas entre 28 y 90 días antes del viaje. Otra opción es presentar un test de antígenos negativo 24 horas antes de viajar o una PCR 72 horas antes. Además, este país es el único que te permite llegar allí sin haber presentado nada de lo anterior, pero, de ser así, tendrás que hacerte un test al llegar y permanecer confinado hasta dar negativo. Los menores de 12 años están exentos.

Por último, en Bulgaria, los menores de 12 años y los familiares de residentes en el país están exentos de restricciones. Si no es tu caso y vas a viajar allí, deberás tener la pauta completa de vacunación (entre dos semanas y nueve meses desde la última dosis), haber estado contagiado entre 11 y 180 días antes del viaje o presentar un test negativo: antígenos 48 horas antes o PCR 72 horas antes.