Estas son las mejores escapadas de última hora en septiembre

Septiembre es el mes perfecto para escaparse sin complicaciones. Con el verano llegando a su fin, las multitudes desaparecen, los precios bajan y el clima sigue siendo ideal para disfrutar de playas, montañas y pueblos con encanto. Si buscas una escapada de última hora, aquí tienes cinco destinos españoles que te enamorarán.

Costa Brava: encanto mediterráneo

La Costa Brava, en Girona, es un clásico que nunca defrauda. En septiembre, sus playas y calas recuperan la tranquilidad, permitiendo disfrutar de aguas cristalinas sin aglomeraciones. Cadaqués, con su aire bohemio, Tossa de Mar, con su castillo medieval frente al mar, y Begur, con sus innumerables calas, son paradas obligatorias.

No te pierdas el Camino de Ronda, una ruta costera con paisajes espectaculares, o una visita al Parque Natural del Cap de Creus, donde el mar y la montaña se funden. Para terminar el día, nada mejor que un arroz negro en alguno de los chiringuitos de Cala Montjoi.

Los Pueblos Negros de Guadalajara: naturaleza en estado puro

Si prefieres la montaña, los Pueblos Negros de Guadalajara, como Campillo de Ranas o Majaelrayo, te transportarán a otro tiempo. Sus casas de pizarra oscura, rodeadas de bosques y ríos, crean un paisaje de cuento.

Aquí el senderismo es la actividad estrella, especialmente en el Hayedo de Tejera Negra, uno de los más bellos de España. Además, la gastronomía serrana, con platos como el cordero al horno o las migas, hará que la experiencia sea aún más memorable.

Cudillero: puro norte

Si algo nos ha hecho descubrir estos últimos veranos más calurosos, es el encanto del norte de la península. En Asturias, el pueblo de Cudillero parece sacado de un cuadro. Sus casas de colores escalonadas, el bullicio del puerto pesquero y el aroma a marisco fresco crean una atmósfera única.

Sube al Mirador de la Garita para disfrutar de las mejores vistas y luego relájate en alguna de sus tabernas, donde la sidra y el pescado son los protagonistas. Si te apetece playa, la cercana Playa del Silencio, protegida por acantilados y de aguas transparentes, es una parada obligada.

La Alpujarra: entre Sierra Nevada y el Mediterráneo

Entre Granada y Almería, la Alpujarra es un remanso de paz donde el tiempo parece detenerse. Sus pueblos blancos, como Pampaneira, Bubión y Capileira, conservan una arquitectura tradicional que te hará sentir en otra época.

Además de pasear por sus calles empedradas, puedes relajarte en los Baños de Lanjarón o adentrarte en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde las rutas de senderismo ofrecen panorámicas espectaculares.

Menorca: la isla de la tranquilidad

Menorca en septiembre es un sueño: el mar sigue cálido, las playas están vacías y el ambiente es relajado. El Camí de Cavalls, una ruta que recorre toda la costa, es perfecto para descubrir calas vírgenes como Macarella o Turqueta.

También merece la pena explorar Ciutadella y Mahón, dos ciudades llenas de historia y encanto, donde podrás degustar la famosa gastronomía menorquina, desde la caldereta de langosta hasta los quesos artesanales.