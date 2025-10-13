Estas son las comunidades en las que es festivo el 13 de octubre

El 12 de octubre es uno de los festivos más señalados del año, no solo porque es el primero que se celebra después de las vacaciones de verano, sino por lo que significa. Es el Día de la Hispanidad, cuando colón llegó a América en 1492. Sin embargo, este año ha caído en domingo.

Aunque es uno de los ocho festivos nacionales, cuando cae en domingo es competencia de las Comunidades Autónomas pedir su traslado a lunes. En este caso, las únicas comunidades en las que es festivo el 13 de octubre son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

El papel de las comunidades autónomas para trasladar festivos

En el calendario de festividades español hay 14 días festivos no recuperables y obligatorios en todas las comunidades y remunerados. De ellos, 12 son de ámbito nacional y autonómico, mientras que los otros dos los fija cada ayuntamiento según le parezca conveniente, en muchos casos con motivo de las fiestas locales.

De los primeros 12, hay nueve que son obligatorios para todas las comunidades y si caen en domingo pueden ser trasladados al lunes, como es el caso del 12 de octubre. Esto está reflejado en el Real Decreto 2001/1983. Los otros tres -el 6 de enero, el Jueves Santo o uno a elegir entre el 19 de marzo o el 25 de julio- son opcionales, es decir, cada comunidad puede elegir si los señala como festivo o prefiere cambiarlos por otros días en función de, por ejemplo, cuándo sean sus festividades locales.

Laborable, pero no lectivo en Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid ocurre algo destacable. Aunque el 13 de octubre no es festivo, sí es día no lectivo, es decir, no hay clase en colegios, institutos o universidades. Por lo que los padres y madres deberán recurrir a días libres propios si quieren pasar ese día con sus hijos o necesitan cuidarlos porque no tienen a nadie con quien dejarlos.

En algunos lugares como Valencia capital, por ejemplo, también es un día no lectivo, ya que el ayuntamiento lo ha fijado como día no lectivo local.

Qué días festivos quedan por celebrarse hasta el 31 de diciembre

Todavía quedan por celebrarse cuatro días festivos obligatorios en todas las comunidades:

1 de noviembre: sábado, Día de Todos los Santos

6 de diciembre: sábado, Día de la Constitución

8 de diciembre: lunes. Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre: jueves, Navidad

En la Comunidad de Madrid, además, gozarán de un festivo más: el lunes 10 de noviembre, la Almudena. Asimismo, en Cataluña, Baleares, País Vasco y algunas zonas de Aragón, el 26 de diciembre celebran San Esteban y en Cantabria celebran el 22 de diciembre el día de la Virgen de la Bien Aparecida.