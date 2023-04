Estas son las ciudades más sucias de España, según sus propios residentes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un proceso de encuestas a casi 7 mil habitantes de 69 ciudades españolas distintas sobre la satisfacción con la limpieza de su localidad.

Esta versión de 2023 llega tras otra encuesta realizada en 2019 con resultados más positivos puesto que la valoración media ha sufrido un descenso (de 53 a 52) tras realizar a cada persona una docena de consultas con varios detalles. La puntuación otorgada no llega a 50 sobre 100 en la satisfacción general en una de cada tres ciudades.

Ciudades españolas y limpieza

Según las encuestas realizadas por la OCU, las zonas más limpias están encabezadas por cuatro ciudades del norte con Oviedo a la cabeza y una satisfacción global de 83 puntos, seguido por Bilbao con 77,Vigo con 76 y Pamplona con 71. Después de estas, podríamos encontrar ciudades manchegas como Albacete, con un 71; castellanoleonesas como Soria con 68 puntos; madrileñas como Alcorcón con 67 puntos; de Barcelona como Sabadell, con 64 puntos; y, cerrando la parte con más de 60 puntos, la ciudad del este peninsular, Elche, con 60 puntos.

En contraposición, el lugar más sucio se encuentra en Palma con una puntuación de 35, alicante con 37 puntos, Sevilla con 38 y San Sebastián de los Reyes con 39.

Gasto en limpieza y diferencia respecto 2019

A pesar de estas puntuaciones, también se puede ver aspectos como el gasto por limpieza donde Barcelona destaca con 114 euros per cápita a pesar de encontrarse con una puntuación de 40. Málaga también albergaría un elevado gasto, con 111 euros per cápita, pero con una puntuación que le coloca cuatro puestos por encima de la ciudad condal. Las ciudades con un menor gasto de limpieza son Fuenlabrada y Cartagena que estiman 25 euros per cápita y con una gran diferencia de posiciones entre ellos.

El otro punto informativo que se puede ver es la diferencia de puestos respecto a las encuestas realizadas en 2019 donde la ciudad que más ascendió en el ranking fue Guadalajara con 25 puestos más y la que más descendió fue Logroño con 12 puestos menos.

Problemas recurrentes

Los resultados de la encuesta también han apuntado que las peores calificaciones se encuentran alrededor de una gran presencia de excrementos de perros en las aceras, la suciedad en zonas de contenedores, grafitis y falta de limpiezas en el extrarradio, recalcando los barrios periféricos (las 3000 viviendas sevillanas, la Cañada Real en Madrid, Corea y Son Gotelu en Palma de Mallorca, etc.), el centro (Alcobendas, Lérida, Segovia o Soria), barrios populares (Delicias en Zaragoza) y zonas acomodadas (Eixample de Barcelona o Nervión en Sevilla).