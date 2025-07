Estas son las 3 frases que no debes decir ante una llamada telefónica desconocida

Como todo en esta vida, todo en la vida evoluciona y las estafas telefónicas no se quedan atrás. Ahora los delincuentes, utilizan la propia voz para realizar estafas, fraudes bancarios y suplantación de identidad.

Ya no son estafas tan evidentes, sino que ahora los estafadores tratan de grabar tu voz y partir de hoy sabrás cuáles son las palabras que no debes decir para tratar de no caer en estas estafas telefónicas.

¿Cómo funcionan estos fraudes?

Estas estafas funcionan de una manera muy sencilla. Los estafadores llaman a través de un número desconocido, con un tono de urgencia y usualmente haciéndose pasar por empleados de instituciones bancarias, empresas de paquetería, servicios de cobranza o incluso dependencias del gobierno.

El objetivo es que respondas con frases comunes que puedan ser grabadas y manipuladas para cometer fraudes. Muchas veces no buscan obtener datos directamente, sino grabar tu voz para usarla en sistemas automatizados o montajes falsos.

¿Qué frases o palabras no debes decir al comenzar una llamada?

En los últimos años, se ha popularizado entre los estafadores un fraude conocido como "el fraude de sí". Esta estafa consiste en que el delincuente te formula una pregunta con la que respondas con "sí" o alguna palabra de confirmación. Esa grabación luego se edita y se usa para autorizar servicios, aceptar términos de contratos fraudulentos o validar cargos en tu nombre. Estas son las palabras que no debes decir nunca al comienzo de una llamada con estos números desconocidos.

“Sí”: Puede ser usada para aceptar transacciones, activar servicios o validar contratos que nunca solicitaste.

“Hola”: Confirma que tu número está activo y puede ser editada en grabaciones para simular una conversación.

“Aló”: En algunos sistemas, activa respuestas automáticas o redirecciona tu llamada a otros operadores del fraude, lo que incrementa el riesgo.

¿Cómo se debe responder?

En lugar de responder con estas frases más genéricas, debes hacerlo a través de frases más neutras, que dificulten su uso posterior:

“¿Quién llama?”

“¿En qué puedo ayudarle?”

“¿De parte de quién?”

Otra cosa que puedes hacer es guardar silencio durante unos segundos al comienzo de la llamada para que sea el interlocutor quien comience la conversación. Esto reduce grandemente las posibilidades de que repliquen tu voz.

¿Qué cosas puedes hacer para protegerte ante estas llamadas?

Siempre se ha dicho que es mejor prevenir que curar, por ello puedes hacer estas cosas para prepararte ante una posible llamada de estafa:

No proporciones datos personales, bancarios o contraseñas por teléfono.

Cuelga inmediatamente si notas presión, amenazas o urgencia para actuar.

Revisa frecuentemente tus cuentas bancarias y notificaciones de movimientos.

Reporta números sospechosos a tu proveedor de servicios o a la autoridad correspondiente.

No aceptes realizar transferencias ni confirmes datos sin verificar previamente la identidad del interlocutor.