"No están hablando de esto": la sorpresa de Bill Gates con los políticos

En una charla con motivo del 50 aniversario de Microsoft, Bill Gates aprovechó para compartir una reflexión que le ha llamado poderosamente la atención: el sorprendente silencio de los políticos frente al avance imparable de la inteligencia artificial. Con todos los focos apuntando a las tensiones comerciales, los aranceles o el impacto inmediato en las grandes empresas tecnológicas, Gates se ha mostrado su sorpresa de que uno de los temas más transformadores del momento no esté siendo mencionado por los líderes mundiales.

En un momento en el que el mundo mira con preocupación los movimientos geopolíticos y económicos, el fundador de Microsoft pone sobre la mesa una preocupación muy distinta. Para Gates, el cambio más profundo de la próxima década no será económico, sino tecnológico. A su juicio, la llegada de la inteligencia artificial está marcando el inicio de una nueva era que transformará industrias, países y sociedades enteras, algo que, según señala, aún no parece haber calado en la agenda política internacional.

“Estoy sorprendido de que los políticos no estén hablando más de la IA”, señala Gates, dejando claro que, a pesar de la complejidad del contexto global, el verdadero debate que debería ocupar a los gobiernos es cómo cada país va a posicionarse en este nuevo escenario. En su opinión, la década más importante para Microsoft no está en el pasado, sino en el futuro, y lo mismo podría decirse para las naciones que consigan liderar el desarrollo y la regulación de esta tecnología.

Aunque Gates reconoce no ser experto en los efectos económicos inmediatos de los aranceles, también deja claro que Microsoft sabrá adaptarse. La empresa ya ha extendido su capacidad de ingeniería a nivel global, lo que la posiciona para seguir siendo relevante independientemente del contexto político. Sin embargo, su advertencia es clara: mientras las decisiones comerciales ocupan portadas, la revolución de la inteligencia artificial avanza sin freno.

Los tres trabajos "inmunes a la IA"

El cofundador de Microsoft afirma que, en esta nueva etapa marcada por las inteligencias artificiales, los profesionales especializados en su diseño y funcionamiento tendrán su puesto de trabajo asegurado. Gates también considera que los trabajos relacionados con la energía y también con la biología no corren el peligro de desaparecer con la implementación de los inteligentísimos nuevos programas informáticos.

En su artículo The Risk of AI are real but manageable, Gates ya admitía que estamos ante "una transición llena de baches", si bien existen formas de "reducir el impacto en la vida y en la forma de subsistencia de las personas": el magnate no se muestra especialmente pesimista con respecto al futuro que estos sistemas abren ante nosotros, aunque reconoce que la proliferación de deepfakes y noticias falsas generadas con IA deberá ser combatido a través de una reflexión institucional y social a gran escala.