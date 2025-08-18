La estafa del 'Secuestro de WhatsApp': así funciona este fraude que preocupa a las autoridades

Todo el mundo utiliza WhatsApp para comunicarse con las personas de su entorno, por ello, esta es la vía principal por la que los estafadores realizan sus fraudes, siendo los más comunes la suplantación de identidad.

Existen diferentes tipos, pero sin duda, una de las más frecuentes es cuando los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas de confianza o por el equipo de soporte de la aplicación. Tras conseguir el engaño, envían un código de seis dígitos de verificación que les permite acceder a las cuentas de banco de los usuarios engañados.

Cuando la víctima cae en la trampa y comparte el código, el estafador puede acceder a la cuenta de WhatsApp para suplantar su identidad permitiéndole robar datos, enviar mensajes o pedir dinero. Por ello, la Policía Nacional, a través de su cuenta de TikTok, y el INCIBE alertan sobre este tipo de estafa, que no es nueva, y explican cómo funciona.

Así funciona 'El secuestro de WhatsApp'

Según las autoridades, la estafa es conocida como 'Secuestro de WhatsApp' y comienza con un mensaje repentino de un familiar o persona cercana, que le pide al usuario un código que le va a llegar por SMS con cualquier excusa. Para hacerlo, los delincuentes solamente necesitan el número de teléfono de la víctima y acceder a un dispositivo con la aplicación instalada.

Cuando quieren registrar ese número en un nuevo dispositivo, WhatsApp envía ese código de verificación por SMS al teléfono del usuario y en ese momento suplantan a otro contacto para pedirle ese código. Suelen hacerlo desde el perfil de un contacto de la víctima que ya ha sido estafado y cuando reenvían el código, los estafadores bloquen la cuenta.

Lo más grave ocurre después, cuando tras clonar la cuenta, los delincuentes se hacen pasar por la víctima para solicitar dinero a sus familiares o amigos, aprovechándose de la confianza existente. En la mayoría de los casos emplean Bizum, una de las herramientas más utilizadas en este tipo de fraudes por su rapidez y facilidad de uso.

"Nunca reenvíes códigos que te lleguen por SMS"

En dicho vídeo, la Policía Nacional da una serie de consejos para tratar de evitar que los usuarios caigan en esta estafa. Lo primero de todo es "nunca reenviar códigos que recibas por SMS", incluso, si quien te lo solicita es alguien cercano. Además, se recomienda activar la doble verificación en WhatsApp para aumentar así la seguridad. De esta forma se evitaría cualquier estafa por este tipo de aplicaciones.

También es recomendable no contestar y bloquear el contacto de manera directa. En caso de que la cuenta haya sido vulnerada, la mejor es contactar con el soporte de WhatsApp para recuperar el acceso y valorar la posibilidad de cambiar de número, además de denunciar el fraude.