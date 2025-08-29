El estado de las carreteras en tiempo real: el mapa de la DGT que debes ver en la operación retorno

La Dirección General de Tráfico (DGT), pone en marcha este viernes, a las 15:00 horas, el último dispositivo especial preparado para esta temporada estival. Esta operación retorno se prolongará hasta la medianoche de este próximo domingo 31 de agosto. Se prevé que se produzcan más de 5 millones de desplazamientos, entre aquellos que vuelven de sus vacaciones de verano y los que aprovechan septiembre para iniciarlas.

La DGT espera que estos desplazamientos se produzcan de manera escalonada durante todo el fin de semana, aunque el mayor volumen se producirá el domingo, en especial desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos. También se esperan coches en los pasos fronterizos por la vuelta hacia países europeos de residencia habitual. Todos los que vayan a realizar estos trayectos pueden consultar el estado de las carreteras en el mapa actualizado de tráfico.

Estado de las carreteras el 29 de agosto a las 9:50 horas | DGT

Se extreman las medidas de seguridad

El plan que se llevará a cabo para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, desde Tráfico, han establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia. En esta operación participarán los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y los encargados del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

También se ampliará el uso de medios técnicos como radares tanto fijos como móviles para el control de velocidad, además de helicópteros-Pegasus, drones, cámaras o furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad durante estos trayectos.

Para los que temen quedarse estancados en un atasco que alargue su vuelta a casa, Tráfico también instalará carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento o conos en las horas de mayor afluencia circulatoria que se prevé que sea de 16 a 22 horas. Además, se paralizarán algunas de las obras en las carreteras y se tratará de minimizar las celebraciones deportivas que supongan cortes en las carreteras.

El tráfico que se espera durante este fin de semana

Desde la DGT han informado que "desde primeras horas de la tarde del viernes 29 de agosto se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación". Aseguran que el tráfico también se extenderá durante el sábado por la mañana, sobre todo por aquellos que arrancan sus vacaciones y ya por la tarde comenzarán los movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos.

El día más "conflictivo" será el domingo, con más intensidad entre las 16 y las 23 horas, cuando empezarán a presentarse gran intensidad de tráfico y problemas de circulación en las principales carreteras de nuestro país.