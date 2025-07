El estado actual de Marina d'Or: la ciudad de vacaciones busca resucitar tras su abandono

Durante años, la frase “Marina d'Or, ciudad de vacaciones, ¿dígame?”, marcó el inicio del verano en muchos hogares españoles. Aquella campaña publicitaria protagonizada por Anne Igartiburu y una oferta que abarcaba hoteles, apartamentos, parques temáticos y un balneario de agua marina, Marina d'Or aspiraba a convertirse en el Benidorm del siglo XXI. Hoy, tras una montaña rusa de éxitos y fracasos, el complejo turístico de Oropesa del Mar busca recuperar el esplendor perdido bajo un nuevo nombre: Magic World Resort.

El apogeo de un icono vacacional

Con un millón de metros cuadrados, cuatro hoteles, 15.000 apartamentos y un sinfín de opciones de ocio, Marina d'Or vivió su época dorada entre 2004 y 2008. La fórmula parecía infalible: sol, mar, diversión y una imagen reconocible en televisión. Su facturación superó los 400 millones de euros anuales y se convirtió en el destino favorito de familias de toda España. Pero como tantas historias de éxito rápido, el castillo se construyó sobre arena.

La caída tras la burbuja

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 golpeó duramente al modelo de negocio de Marina d'Or. Las huelgas y la inestabilidad financiera derivaron en un concurso de acreedores en 2014 que afectó a la rama inmobiliaria, aunque la actividad turística logró mantenerse a flote por un tiempo. No obstante, los problemas estructurales se agravaron con los años.

En 2019, el fondo estadounidense Farallon Capital Management adquirió la parte hotelera por 125 millones de euros. Sin embargo, la pandemia terminó de minar su rentabilidad, y en 2023 el complejo cerró sus puertas definitivamente.

La resurrección como Magic World Resort

En agosto de 2023, el Grupo Fuertes (propietario de El Pozo) tomó el control del complejo por unos 70 millones de euros. La gestión quedó en manos de la cadena Magic Costa Blanca, responsable de varios hoteles en Benidorm. En mayo de 2024, el recinto volvió a abrir con un nuevo nombre y un intento renovado de modernizar la experiencia.

La nueva etapa ha incluido una inversión de más de 40 millones de euros, permitiendo la remodelación parcial de dos zonas clave, con hoteles tematizados en torno a los deportes y los videojuegos. Además, se rehabilitaron parques acuáticos, y se apostó por una oferta más internacional: británicos, italianos, polacos, nórdicos y portugueses son ahora públicos objetivos prioritarios.

Los primeros resultados parecen prometedores: la ocupación superó el 80% durante el verano de reapertura, según los datos aportados por el grupo gestor.

No todo reluce bajo el nuevo sol de Magic World. El complejo sigue teniendo amplias zonas abandonadas y deterioradas. El influencer @javieralmodovarr, que visitó recientemente el recinto, compartió una visión más crítica: “Me lo imaginaba cutre y hortera, y he comprobado que así es. Infinidad de figuras de corcho, cosas sin sentido y edificios totalmente abandonados…”. A su juicio, salvo las zonas remodeladas, el resto permanece “en el olvido”.