Esta es la terminación más repetida en la lotería del Niño

Después del sorteo de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre, llega otra fecha señalada: el sorteo del Niño, que se celebra el mismo Día de Reyes a partir de las 12:00 horas. Llega en un momento álgido, tras el lío con el Gordo de Navidad en Villamanín.

La mecánica es diferente a la del sorteo de Navidad, ya que no hay dos bombos, sino bombos múltiples. Hay un bombo con bolas del 0 al 9 por cada uno de los números del décimo, es decir, unidad de millar, decena de millar, centena, decena y unidad y otro bombo con el importe del premio. Además, hay varias extracciones hasta completar el número del Gordo.

Las terminaciones más repetidas

El primer sorteo del Niño de manera institucionalizada se celebró el 6 de enero de 1941, según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Por aquel entonces no se conocía como "Sorteo del Niño", sino "El Niño". Fue en 1966 cuando se le dio el nombre con el que se conoce actualmente.

Desde que hay registros, se ha contabilizado que el 0 es la terminación más repetida, ha salido hasta en 22 ocasiones. La siguiente es el 7, que ha salido hasta 14 veces; el 4 y el 9 siguen en tercer lugar, con 13 apariciones; el 5, 12 veces; el 2 con 11 vecces y el 6, con 10 veces.

Qué premios se reparten en el Sorteo del niño

El sorteo comienza con cinco extracciones de dos cifras, que reparten 5.000 premios de 40 euros por décimo. Después hay 14 extracciones de tres cifras, cada una premiada con 100 euros al décimo. Lo siguiente son dos extracciones de cuatro cifras premiadas con 350 euros al décimo.

Para terminar se hacen tres extracciones de cinco cifras, es decir, el número completa. Una es la correspondiente al tercer premio, que otorga 25.000 euros al décimo. El segundo premio está valorado en 75.000 euros, mientras que el primer premio del niño da 200.000 euros al décimo.

Además, también hay premios por aproximación. En concreto, el número anterior y posterior al primer premio recibe 1.200 euros al décimo, mientras que el anterior y posterior al segundo está premiado con 610 euros al décimo.

También están premiadas las centenas del primero, segundo y tercero con 100 euros al décimo, así como las terminaciones: los números que coincidan con las dos y tres últimas cifras del primer y segundo premio están dotados con 100 euros por décimo.

Los reintegros también tienen premio en el Sorteo del Niño, en concreto, los números cuya última cifra sea la misma que la del primer premio, los décimos cuya última cifra sea la misma que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra o los números cuya última cifra sea la misma que la de la segunda extracción especial de una cifra están premiados con 20 euros.