Esta es la nueva tendencia del brindis en España

Brindar es algo muy nuestro, entonces, ¿por qué hemos cambiado nuestra forma de consumir esta bebida?

En Noticias fin de semana de Onda Cero hemos hablado con el portavoz de la asociación Cerveceros de España, Eduardo Olmedo: "Estamos viendo en el último año una ligera bajada del consumo por parte de los españoles y es ese aumento del turismo el que está manteniendo las cifras de producción muy similar a la de años anteriores. 1 de cada 7 cervezas que consumimos los españoles ya son de cerveza sin, el mayor porcentaje de consumo a nivel mundial".

Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza, España es el segundo productor de cerveza en Europa y su consumo supone hasta un 40% de los ingresos de muchos bares. Aun así los españoles cada vez consumimos menos (casi un 5% menos en los últimos meses) y no solo eso, muchos se unen al equipo sin alcohol.

El sector recuerda: supone un 25% de la facturación de hostelería y 5.200 millones del gasto turístico.

Así bebe España en 2025. Menos litros, pero, un nuevo estilo de consumo por el que brindamos con más cabeza.