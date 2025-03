Esta es la mejor edad para estar soltero, según varios estudios

Enamorarse suele ser uno de los placeres de la vida que la mayoría de las personas buscan prácticamente desde la adolescencia. Hay quienes empiezan una historia de amor con a penas 15 años y hay otros que llegan a los 30 sin una pareja estable. Y aunque es cierto que no hay una edad predeterminada para empezar una relación, hay varios estudios que señalan una etapa de la vida en concreto.

Uno de ellos, publicado en Journal of Youth and Adolescence, refleja que la adolescencia no es la mejor etapa para empezar una relación por varias razones.

La primera es porque se trata de un momento vital en el que los individuos están centrados en su desarrollo personal, los estudios y las amistades. Además, la adolescencia es el momento en el que las personas aún están forjando su identidad.

De hecho, los expertos insisten en que aquellas personas que no han experimentado relaciones de pareja durante su adolescencia pueden tener relaciones más saludables en el futuro.

El amor a los 30; o no

Ahora bien, ¿y en los 30? Un estudio publicado en la Universidad de Michigan indica que un gran porcentaje de adultos encuentran beneficioso estar soltero en la treintena.

Las razones son diversas: porque se trata de un periodo de crecimiento profesional y personal, porque encuentran estabilidad económica y despiertan interés por viajar y descubrir nuevos intereses, etc.

En consecuencia, los expertos señalan que estar soltero durante los 30 puede acarrear una etapa de mayor satisfacción vital, pues hay una mayor libertad para tomar decisiones en pro de uno mismo en lugar de mantener compromisos emocionales y románticos con otra persona.