La esquiadora Ares Masip graba el momento en el que es arrastrada por un alud: "Las condiciones parecían seguras"

La esquiadora Ares Masip ha compartido en sus redes sociales el momento en el que un alud le pilla por sorpresa y la arrastra varios metros mientras practicaba esquí en Andorra. "No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras", ha explicado en la publicación de Instagram en la que ha compartido el vídeo.

Masip estaba dando una vuelta por "un lugar muy conocido para mí". Ha asegurado que en los últimos cinco días había bajado por la zona tres veces y en todo el año "siete u ocho veces". Además, el riesgo era nivel 1-2 y había "trazadas frescas de hoy mismo", sin embargo, afirma haberse dejado llevar por la "trampa heurística".

Esto es "un sesgo mental que te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando el riesgo todavía está", es decir, al conocer el lugar, el riesgo de la actividad supuestamente es bajo, el objetivo es poco ambicioso y la repetición reciente y constante provocan que se baje la guardia y que algo que es peligroso no sea percibido como tal.

"Todo ello han sumado muchos factores que me han hecho pensar que era seguro" ha lamentado. La esquiadora, que ha reconocido levantarse "espesa y perezosa" al empezar el día, se había propuesto dar una simple vuelta, en lugar de una actividad larga y compleja.

Afortunadamente, tal y como ha expresado en el mensaje que acompaña al vídeo, todo ha quedado "en un susto y en una buena lección personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia, todo estará bien", ha concluido.

Cuatro montañeros murieron tras dos avalanchas en diciembre

De hecho, la esquiadora ha compartido un vídeo grabado en el mismo lugar unos días antes en el que no le pasa absolutamente nada. "Misma línea, unos días antes, diferentes condiciones y un resultado totalmente diferente", indica el comentario con el que acompaña al vídeo. Ares Masip es una deportista española especializada en ciclismo de montaña y subcampeona de España en la disciplina enduro MTB.

Este incidente, que por suerte ha quedado en un susto, se produce solo unos días después de que un alud en los Pirineos matara a tres montañeros y otro en los Picos de Europa matara a otro. Dos avalanchas que recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos estatales y no arriesgarse cuando hay avisos por riesgo elevado por nevadas.