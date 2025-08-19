INCENDIOS

El espectacular vídeo de la UME trabajando durante la noche en los incendios de Ourense

Más de 15.000 hectáreas calcinadas en el incendio de Oímbra, además de que siguen activos otros seis incendios en la provincia.

🔴 En directo. Los incendios activos en España: última hora de cómo avanzan las llamas en Galicia, Castilla y León, Picos de Europa...

➡️ Los incendios de 2025 en cifras históricas: el territorio calcinado abarca casi el tamaño de la isla de Mallorca

➡️ Los incendios baten un récord histórico: más de 344.000 hectáreas arrasadas en 2025

Gonzalo Ríos Díez

Madrid |

Cuánto tarda un bosque o un campo en recuperarse de un incendio en España
Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa

Ourense es uno de los focos más temibles en esta ola de incendios que está pasando nuestro país. En este momento el 10% de la provincia gallega es tierra calcinada, lo que supone más de 70.000 hectáreas. Siete fuegos siguen activos, cuatro de ellos en la frontera con Portugal y ya han dejado heridos a cuatro bomberos que intentaban controlar estos focos.

En el incendio de Oímbra, que se declaró el pasado viernes 15 de agosto, aunque ya habían sufrido otro muy reciente declarado el mismo martes de esa semana, se está precisando de la ayuda de 150 brigadas, 96 motobombas, 18 helicópteros, 33 aeronaves y más de 100 agentes para tratar de estabilizar el fuego que ha devastado ya 15.000 hectáreas.

Puede ser el momento para empezar a ser más optimistas, ya que las predicciones apuntan a que las temperaturas nos darán un respiro. Esta puede ser una de las razones por las que desde la Xunta de Galicia hayan señalado que la situación "va un poquito mejor" que en días previos. Y es que las rachas de viento, las altas temperaturas y la baja humedad son uno de los principales problemas de cara a la propagación de los incendios.

En el primer incendio de Oímbra, resultaron heridos tres bomberos, uno de ellos, de 18 años, sigue en estado muy grave y es que, según el parte médico, el muchacho sufre quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo. Sus otros dos compañeros también continúan en estado grave.

El resto de incendios en Ourense también preocupan a los servicios de emergencias y es que además de este en Oímbra, la UME se centra en los de Monterrei y Valdeorras, de los peores incendios en la historia de Galicia y que, además, han atacado la comunidad de forma simultánea.

