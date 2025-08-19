El espectacular vídeo aéreo del Ejército en el que se ve España asolada por los incendios

Las Fuerzas Armadas han difundido un vídeo grabado desde el aire en el que se aprecia con crudeza la magnitud de los incendios que arrasan distintas zonas del país. Junto a las imágenes, lanzaron un mensaje de respaldo a los afectados: "A todas las localidades afectadas por los incendios y a sus vecinos, nuestro apoyo y cariño. A todos los efectivos de las Fuerzas Armadas y la UME, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su trabajo, su esfuerzo y su entrega".

El Ministerio de Defensa decidió intensificar la presencia militar en Galicia, una de las comunidades más castigadas por las llamas. La operación Centinela Gallego 25 arrancó el 15 de agosto con 35 patrullas, pero el rápido avance del fuego obligó a incrementar el despliegue apenas un día después.

En total, se sumaron 12 unidades más, diez de la Brigada "Galicia" VII (BRILAT), que operan en Ourense, y dos del Tercio Norte de Infantería de Marina, desplegadas en A Coruña. Con ello, cerca de 200 militares vigilan los montes gallegos en labores de prevención y disuasión.

"Una vocación que trasciende el uniforme"

El general Alfonso Pardo de Santayana, jefe de la Fuerza Galicia y de la BRILAT, subrayó el espíritu con el que los efectivos afrontan esta emergencia.

"El apoyo de las Fuerzas Armadas a las autoridades es una vocación que trasciende el uniforme, al tiempo que demuestra su capacidad para hacer frente a situaciones de crisis de cualquier índole, así como su prontitud, precisión y eficiencia en el cumplimiento de sus misiones".

Respecto a los militares a su cargo, añadió "Supone un inmenso estímulo poder colaborar con las autoridades civiles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra los terribles incendios que asolan Galicia. Nuestro personal está altamente preparado y motivado. Nos esforzaremos y pondremos todo nuestro empeño en cumplir la misión por nuestros conciudadanos, a los cuales nos debemos y son nuestra razón de ser".

El rey Felipe VI, en contacto con la UME

El esfuerzo de los equipos de extinción también ha recibido el respaldo de la Casa Real. Felipe VI visitó este domingo el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrejón de Ardoz, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Allí, el monarca conoció los detalles del despliegue de 1.400 efectivos que combaten directamente las llamas y otros 2.000 que apoyan las labores logísticas, junto a 450 medios materiales.

En los últimos días, el rey ya había contactado con presidentes autonómicos como Alfonso Rueda, Alfonso Fernández Mañueco o Emiliano García-Page para interesarse por la situación y expresarles su apoyo.

El país en alerta máxima

Mientras la UME trabaja sobre el terreno con maquinaria pesada, transporte y zapadores, Defensa mantiene abierta la posibilidad de ampliar aún más los refuerzos.