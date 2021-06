Un español buscado por Interpol salta al vacío con su hija de seis años desde la planta 17 de un hotel de Sao Paulo

Un español se precipita al vacío con su hija de seis años desde el piso 17 del hotel en el que estaban alojados en Sao Paulo, según informan fuentes oficiales brasileñas. Ambos han muerto tras la caída. El hombre estaba siendo buscado por Interpol por delitos no precisados.

El hombre dejó una carta de "disculpas"

El nombre de las víctimas ha sido mantenido en reserva. De acuerdo con la Policía Militar de Sao Paulo, el hombre, de 53 años, ha dejado una carta escrita en español en su habitación, en la que pedía "disculpas" por el hecho y las hacía extensivas "al hotel", por el "perjuicio" que pudiera causar.

"No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad", dice en relación a la niña en la carta, obtenida por medios locales. Además, agrega: "Esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado".

Según las autoridades, la habitación que ocupaban estaba "en orden" y sin ningún tipo de señal de violencia. La Policía Militar de Sao Paulo no ha precisado aún desde cuándo el hombre y la niña se encontraban en Brasil ni cuál fue el presunto delito por el que su captura había sido solicitada a Interpol. Por el momento, se ha confirmado que estaba alojado en dicho hotel desde el 31 de mayo.