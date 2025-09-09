España tiene el doble de población con bajo nivel educativo que la UE: el 35% tiene como máximo ESO

El informe 'Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE' ha revelado que España tiene el doble de población con bajo nivel educativo (34,7%) que la media de la Unión Europea (15,5%). Un porcentaje que supera en 16 puntos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Como aspecto positivo, España ha mejorado en 12,4 puntos los resultados desde 2010, que es el año que el informe ha tomado como punto de partida. En esa época, casi la mitad de la población (47,1%) tenía, como máximo nivel de estudios, la primera etapa de Secundaria. Esta mejora es superior a la mejora media de la OCDE (-8,5 puntos) y de la UE (-7,8 puntos).

Menor gasto por estudiante que la media de la UE y la OCDE

Asimismo, España está 4,5 puntos por encima de la OCDE y 4,7 de la UE en alumnos que repiten curso -aunque ha rebajado su tasa del 10,1% al 7%-. También el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, conocidos como 'ninis', es superior. La media de la OCDE es del 14,1% y de la U2 del 12,9%, mientras que el dato de España es del 17,6%.

En cuanto al gasto por estudiante, el dato de España también es inferior. En nuestro país se destinan 11.377 euros de media, por debajo de los 12,779 euros de la OCDE y de los 12.142 euros de la UE, aunque en relación con la riqueza del país, España destina un 26,5% del PIB, superando ambos datos internacionales.

El salario de los profesores: alto, pero se necesita mucho tiempo para llegar al máximo

Otro dato que se ha comparado es el de las horas de clase. En España se dedican 789 horas en primaria, un dato parecido al de la OCDE (804) y de la UE (730), mientras que en Secundaria la cifra asciende hasta 1.053 horas, 144 más que la media de la OCDE y 201 más que la de la UE25.

Por otro lado, el sueldo de los profesores es superior a la media de la OCDE y de la UE. Si bien, el informe refleja que España es uno de los países donde más tiempo se tarda en llegar a la escala salarial más alta, con una media de tiempo muy por encima de la de los países de la OCDE.

Datos positivos que refleja el informe de la OCDE

En cuanto a la educación terciaria, los resultados de España también son mejores que los del panorama internacional. Si en 2024, el 42,3% de los ciudadanos españoles tenía estudios terciarios, en la OCDE era el 41,9% y en la Unión Europea el 38,6%. De hecho, en los últimos cinco años, el incremento de población con este tipo de estudios ha sido de 3,7 puntos.

Otros datos que destaca el informe y que sitúan en buena posición a nuestro país son que el 32,9% de los menores de 2 años están matriculados en programas de Educación infantil (frente al 22% de la OCDE y el 19,6% de la UE), mientras que la matriculación en el segundo ciclo de infantil es prácticamente universal, con un 98% de niños matriculados.