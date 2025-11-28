España detecta dos casos de peste porcina africana por jabalíes muertos en Barcelona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde noviembre de 1994. Se trata de dos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona) y notificados por los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, ha explicado Agricultura en un comunicado.

No afecta a los humanos

La peste porcina africana es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, ha precisado el Ministerio.

En la Unión Europea está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Agricultura ha solicitado al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Además, ha recordado la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Se investiga el posible origen

El ministerio ha añadido que se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA afecta a animales de la UE desde su detección en los Estados miembros bálticos y Polonia en 2014, proveniente de Rusia, y en la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y a algunas explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países.