España bate un nuevo récord: 49.315.949 de habitantes gracias a la inmigración

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública la Estadística Continua de Población en la que se refleja que la población que reside en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre de 2025 y se sitúa en los 49.315.949 de habitantes, el máximo histórico de nuestro país. Además, estos datos recogen el número de hogares en nuestro país, que en este periodo de tiempo se incrementó en 49.221 y cerró el dato en los 19.596.099.

Este crecimiento, según los datos ofrecidos por el INE, está motivado por el nacimiento de personas del extranjero, puesto que el número de personas que han nacido en nuestro país ha decrecido. Concretamente, el número de extranjeros se incrementó en 95.277 personas durante el trimestre, cerrando el total en 7.050.174; mientras que la población de nacionalidad española creció en 24.534 personas, no por nacimientos, sino por la adquisición de la nacionalidad, puesto que durante este tiempo se registraron 18.120 nacimientos menos en España.

En cuanto a las comunidades autónomas, la población ha crecido en todas ellas, con especial énfasis en Aragón (0,91 %), Comunidad Valenciana (0,50 %) e Islas Baleares (0,42 %). Solo se registró el descenso de nacimientos en Melilla.

En lo referente al juego de nacionalidades. Las principales que llegaron a nuestro país durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (36.100 personas), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600). Por otra, parte, las más numerosas que se marcharon de nuestro país fueron la colombiana (9.800 salidas), española (9.700) y la marroquí (9.200).