El escritor David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con su nueva obra 'La ciudad de las luces muertas'

La victoria de Uclés en la 82ª edición del Premio Nadal por su nueva novela 'La ciudad de las luces muertas', posiciona al autor como uno de los referentes más jóvenes del país. Tras su obra anterior, 'La península de las casas vacías' Uclés se ha convertido en uno de los títulos más comentados de los últimos meses, con más de 300.000 ejemplares vendidos y un notable impacto en lectores y crítica.

El reconocimiento, que se suma a otros galardones y menciones obtenidos por el autor, consolida una trayectoria marcada por la apuesta por una narrativa exigente, de raíz histórica y tono profundamente íntimo.

Una nueva novela tras su exitosa novela

El libro que le ha colocado como uno de los autores más vendidos en España, 'La península de las casas vacías', se desarrolla en un territorio imaginario donde el silencio pesa más que las palabras y donde cada espacio cargado de recuerdos funciona como un personaje más. La novela sigue el regreso de un protagonista a un lugar atravesado por ausencias, vínculos rotos y cicatrices históricas, lo que abre un viaje íntimo por la memoria familiar y colectiva.

El libro cuenta, en clave de realismo mágico, la vida de la familia Ardolento en un país ficticio llamado Iberia, trasunto de la península Ibérica, durante los años de la Guerra Civil. A través de un pueblo jiennense inventado, espejo de una localidad real, la narración aborda la descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la devastación de un territorio marcado por el conflicto.

Esta nueva obra se ubica en una Barcelona de posguerra, durante las 24 horas de un día, en la que se cruzan personajes de diferentes épocas y procedencias en un período de oscuridad total.

Estilo, narrador y claves literarias

Una de las señas de identidad de la novela es la mezcla de realismo mágico, crónica histórica y exploración psicológica, con escenas donde lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano sin romper la lógica interna del relato. Los personajes orbitan alrededor del narrador como piezas de un puzle afectivo: figuras del pasado, relaciones abiertas y presencias que encarnan soledad, memoria y resistencia emocional.

El narrador es un autor-figura llamado David, un narrador omnisciente que dialoga con personajes y lectores y llega incluso a romper la cuarta pared, un recurso con el que Uclés juega a revelar el artificio literario. "Quería que el propio narrador fuera un personaje más, alguien que no solo cuenta la historia, sino que duda, corrige y se deja interpelar por lo que está narrando", ha señalado el escritor al explicar esta elección formal.

Cuál es el origen del Premio Nadal

El Premio Nadal de Novela, concedido por Ediciones Destino, se entrega desde 1944 y está considerado uno de los galardones más prestigiosos y antiguos de la narrativa en lengua española. Nacido en Barcelona y ligado históricamente a la noche de Reyes, el premio ha reconocido a autores fundamentales como Carmen Laforet, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan José Millás o Francisco Umbral, marcando hitos en la literatura de posguerra y la narrativa contemporánea.

Se trata de un premio destinado a obras inéditas, lo que lo convierte en un importante escaparate de nuevas voces y proyectos literarios, tanto de autores consagrados como emergentes. "El Nadal es, para cualquier escritor de novela en castellano, algo más que un trofeo: es entrar en una genealogía de libros que han marcado a generaciones de lectores", destacan desde el entorno editorial al subrayar la relevancia simbólica del galardón.

Con la concesión del Premio Nadal a 'La península de las casas vacías', la tradición de reconocer obras que dialogan con la memoria, la historia y la experimentación formal encuentra una nueva entrega en la voz literaria de David Uclés. El fallo contribuye a consolidar al autor como una figura central de la narrativa actual y refuerza la apuesta del premio por una literatura que combina ambición estética y sensibilidad emocional.