Los escalofriantes datos de la autopsia del asesinato del crimen de Sueca que evidencian un ensañamiento

Con cortes visibles en las manos y hasta los zapatos manchados de sangre. Así se presentó el asesino confeso de Álex en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) hace casi una semana. Una imagen que, según recoge el juez en el auto de prisión.

El magistrado habla de "indicios racionales, firmes y sólidos" para acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido. Indicios que se apoyan tanto en la confesión del propio arrestado como en la extrema violencia que refleja el informe de la autopsia.

Juan Francisco, de 48 años, acabó con la vida del menor de 13 años tras propinarle cerca de una veintena de cuchilladas. Una de ellas fue tan violenta que atravesó el esternón y alcanzó directamente el corazón. Pero antes, según la investigación, lo había golpeado repetidamente con un bate de béisbol, hasta el punto de romperlo por la mitad y dejar astillas esparcidas en la escena del crimen.

Ese bate y el cuchillo fueron precintados por la Guardia Civil en la vivienda donde se produjo el asesinato, situada en la calle Trinquet Vell de Sueca. Un escenario en el que hubo además un testigo clave: el hijo del propio asesino confeso.

La autopsia revela otro dato especialmente relevante para el juez: la víctima no murió de manera inmediata tras el primer golpe o la primera puñalada. De hecho, el menor llegó a pedir auxilio al hijo del encausado. Un detalle que refuerza la tesis del ensañamiento.

Tal y como consta en el auto de prisión, tras el ataque el detenido, ensangrentado, se dirigió a su hijo con una frase que el magistrado considera reveladora: "¿Cómo he podido hacer esto? ¡Cuánto daño me ha hecho tu madre! Ya está hecho". Unas palabras que apuntan, según el juez, a un conflicto previo con su expareja y a un trasfondo personal que todavía está siendo investigado.

El hombre ha pasado sus primeros días en prisión después de que el juzgado de Sueca acordara su ingreso el pasado martes. Está siendo investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Mientras tanto, la conmoción sigue muy presente en la localidad. La fachada de la vivienda donde ocurrió el crimen ha amanecido con pintadas de "asesino" y "justicia para Álex", además de otros mensajes insultantes. El inmueble permanece precintado por la Guardia Civil.

El cuerpo sin vida del menor fue localizado en el baño de la casa, a la que había acudido para jugar con el hijo del detenido.