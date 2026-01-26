La "escalofriante" verdad que revela Marta García Aller: "Hay familias de víctimas que no están recibiendo ayuda oficial”

El funeral por las víctimas del trágico accidente en Adamuz que hace una semana se cobró la vida de 45 personas y provocó un centenar de heridos se iba a celebrar el próximo sábado 31 de enero en Huelva, pero el gobierno decidió aplazarlo argumentando que muchos de los afectados no podían ir o preferían que se celebrara más adelante.

El caso es que la versión que dan algunas víctimas es diferente a esta explicación del Gobierno. Es el caso de Mari Mar Fadón, hermana del tripulante del Alvia fallecido en el accidente, que ha asegurado a Onda Cero que, aunque se posponga el funeral no piensa ir y que lo que quiere es que los responsables "paguen por lo que han hecho".

Por otro lado, en Más de uno, Mario Sámper, uno de los afectados del Alvia, que viajaba en el coche 4 de este tren, le ha contado a Alsina cómo varios viajeros se han organizado en una plataforma para atender las dudas sobre gestiones básicas que tienen que hacer tras el accidente.

Denuncia Sámper que se han vivido situaciones muy caóticas como la dificultad de los extranjeros fallecidos para ser trasladados a sus países que no han recibido ningún tipo de asesoramiento oficial.

Este testimonio le ha parecido "escalofriante" a Marta García Aller quien en la tertulia ha expresado su estupor por que las víctimas no estén siendo acompañadas en estas difíciles gestiones y lamenta que el Gobierno esté preparando un funeral del estado cuando todavía no han sido enterradas las víctimas.

Entienden en la tertulia que lo que esta actuación del Gobierno obedece a un intento de "pasar página" y Marta García Aller añade que al Ejecutivo "se le ven las costuras demasiado" a la hora de cumplir con ese objetivo.

Concluye que la praxis está siendo "muy chapucera".