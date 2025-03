Asume su responsabilidad

La escalofriante declaración del cirujano que abusó sexualmente de 299 niños: "Perdí todo sentido moral"

"La devastación que he creado es mi responsabilidad, no de mi entorno" así se ha expresado Joël Le Scouarnec después de afirmar que no existe ningún trauma de juventud que justifique su comportamiento.

EFE