Enviado a prisión un hombre que abusó de la hija menor de su pareja en Valencia

Un hombre de 46 años ha entrado en prisión a petición de la Audiencia de Valencia por haber abusado de manera reiterada de la hija menor de su pareja. Los hechos tuvieron lugar en 2019, había sido condenado a 15 años de cárcel y su detención se ha producido en Burriana (Valencia).

Las pesquisas policiales comenzaron el pasado mes de mayo, puesto que el hombre se encontraba en paradero desconocido y sobre él pesaba un requerimiento judicial. De hecho, la Justicia temía por la posibilidad de que el hombre pudiese escapar, ya que había intentado obtener un nuevo pasaporte, después de que le fuese retirado el suyo.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, después de meses de investigación, el hombre pudo ser localizado, detenido y puesto a disposición de la Audiencia de Valencia, que decretó su entrada en prisión.

Los hechos por los que ha sido condenado tuvieron lugar en la provincia de Valencia durante 2019, cuando abusó de forma reiterada durante seis meses de la hija menor de edad de su pareja de entonces.