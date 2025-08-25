Entra en vigor la medida de Correos que pone fin a los envíos de bajo valor a Estados Unidos por los aranceles de Trump

Es oficial. Desde este lunes la compañía postal pública dejará de aceptar temporalmente paquetes de bajo valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico. La decisión responde a la orden ejecutiva de Donald Trump que elimina la exención aduanera de hasta 800 dólares que se aplicaba hasta ahora a estas mercancías.

La medida estadounidense supone que, desde el 29 de agosto, cualquier paquete con valor igual o inferior a 800 dólares deberá pagar aranceles. La cuantía dependerá tanto del precio de la mercancía como del país de origen, lo que obliga a todos los operadores internacionales a rediseñar sus procesos logísticos.

Correos, como el resto de servicios postales europeos, ha optado por suspender estos envíos para poder adaptarse a tiempo a las nuevas exigencias. Según fuentes de la entidad, se busca evitar perjuicios a los clientes mientras se implantan los controles necesarios y los mecanismos de recaudación en origen.

Qué envíos se ven afectados y cuáles no

La suspensión afecta únicamente a los paquetes comerciales de bajo valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico. Sin embargo, quedan fuera de la restricción las cartas, los documentos sin valor comercial, los libros y los regalos enviados entre particulares por un importe declarado inferior a 100 dólares.

Correos ha explicado que el margen de adaptación es muy reducido, ya que los detalles de la orden ejecutiva fueron comunicados por Washington el pasado 15 de agosto. La norma obliga a recopilar nuevos datos aduaneros, coordinar la declaración de aranceles en origen y establecer conexiones con distintas instituciones transfronterizas.

La empresa asegura estar trabajando con la red postal internacional para encontrar una solución lo antes posible y garantizar la continuidad del comercio electrónico entre España y Estados Unidos. Mientras tanto, la medida ya está en vigor: los últimos envíos se admitieron este domingo a las 23:59 horas.