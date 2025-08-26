El entorno del voluntario fallecido en el incendio en Salamanca cuestiona la atención sanitaria que recibió

La familia de Francisco Javier San Vicente, el voluntario que falleció tras participar en las labores de extinción del incendio de Cipérez (Salamanca), está recabando información para analizar si la atención sanitaria que recibió fue adecuada y si se siguieron los protocolos médicos previstos ante su situación.

San Vicente, de 45 años y sin antecedentes médicos previos, comenzó a manifestar síntomas graves tras inhalar humo mientras colaboraba en la emergencia, lo que llevó a varias consultas médicas antes de su fallecimiento en la madrugada del 20 de agosto.

Dudas sobre la asistencia médica

Según asegura la agencia EFE, el entorno del fallecido ha señalado que Francisco Javier acudió al centro de salud comarcal la misma noche en que participó en las tareas de extinción, aquejado de dolortorácico, molestias en la garganta y parálisis de la pierna derecha, lo que obligó a que fueran otros voluntarios quienes lo sacaran de la zona afectada.

En los días posteriores, el voluntario fue atendido de nuevo en urgencias tanto en Salamanca como en Valladolid, donde finalmente falleció tras diagnosticarse complicaciones graves vinculadas a problemas respiratorios y circulatorios.

La familia mantiene su reserva sobre ciertos detalles médicos y espera obtener documentación completa antes de determinar si existieron deficiencias en la atención recibida.

La Junta considera que su fallecimiento no se debió al incendio

La Junta de Castilla y León ha desvinculado oficialmente el fallecimiento de la inhalación de humo, manteniendo en tres la cifra de muertos directamente relacionados con los incendios. Sin embargo, distintos portavoces políticos, como el portavoz de VOX en la Diputación, y colectivos locales insisten en considerar al voluntario como víctima de las consecuencias del fuego, dada la secuencia de hechos y su papel en la extinción.

La familia pide respeto

En un comunicado, la familia de Francisco Javier ha expresado su deseo de mantenerse al margen de debates políticos y reclama respeto a su duelo, rechazando la utilización partidista o mediática de la tragedia. Han querido subrayar que "era un hombre sano, generoso y querido" y han apelado al cese de publicaciones no contrastadas que contribuyan a su sufrimiento en estos momentos.

Una figura comprometida

Francisco Javier San Vicente era muy reconocido en el ámbito de la arqueología y la historia, y su labor comunitaria en Monleras y diversas iniciativas culturales le había granjeado el cariño de sus vecinos y colegas. Su fallecimiento ha sumado conmoción y pesar a una campaña de incendios especialmente dura en la provincia de Salamanca, donde el incendio de Cipérez ha arrasado más de 11.000 hectáreas y obligado al desalojo de más de 400 residentes.