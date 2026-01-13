El entorno de Julio Iglesias, "en shock" tras la denuncia por abusos sexuales: "No se lo quieren creer"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para iniciar una investigación tras una denuncia presentada contra Julio Iglesias. Aunque han trascendido los motivos de la denuncia, el nombre del artista ha estado en el punto de mira desde primera hora de este martes tras la publicación de una investigación realizada por eldiario.es y Univisión Noticias en las que se denuncian presuntos casos de acoso y agresión sexual.

Esta investigación conjunta se ha convertido rápidamente en la noticia del día y las reacciones no se han hecho esperar, especialmente desde el entorno del artista. Personas cercanas a él aseguran que se encuentran en shock por las denuncias, ya que el trato con el servicio siempre ha sido bueno.

"No solo no he visto ningún comportamiento parecido a lo que se le achaca, sino que la relación con las personas de su entorno ha sido de cariño, afecto y absoluta normalidad (…) Su relación con las personas de su entorno profesional ha sido de una corrección estupenda", explica en Y ahora Sonsoles el amigo personal y ex jefe de prensa de Iglesias, Miguel Ángel Pastor.

Pastor asegura también que "todos sabemos que Julio ha sido siempre un hombre mujeriego" aunque asegura que "soy consciente del respeto con que ha tratado a esas mujeres" y que "jamás he visto una relación que tuviera que ver con un abuso".

Otra de sus amigas más cercanas, Ana Obregón, también ha salido en defensa de Iglesias en el programa de Antena 3. "He vivido en su casa dos años y medio, le conozco desde que tengo uso de razón. Julio jamás en la vida ha tratado mal al servicio", ha explicado.

Desde Y ahora Sonsoles también han podido hablar con Isabel Preysler, primera esposa de Julio Iglesias, que se encuentra "en shock" después de conocer estas informaciones, aunque prefiere no hacer ningún tipo de declaración.

La periodista Paloma García-Pelayo, que ha sido quien ha hablado con el entorno de Preysler, ha asegurado también que la reacción de muchas personas cercanas al artista es de "absoluta sorpresa". "No se lo quieren creer", cuenta.

Los hechos

Según la investigación publicada este martes por eldiario.es y Univisión Noticias, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, sufrieron acoso y fueron agredidas sexualmente por el artista en 2021 en sus residencias en República Dominicana, Bahamas y España.

El relato de ambas mujeres describe las agresiones sexuales que presuntamente habría cometido el artista y señalan que sufrieron penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

También denuncian que las empleadas estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.