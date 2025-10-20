Enganchón entre Pablo Iglesias y Rafael Hernando: "matón de barrio" o "chulo asqueroso"

El nivel de polarización sigue marcando la actualidad política de España. Es habitual ver a muchos de los principales actores políticos atacarse ya sea desde la tribuna del Congreso de los Diputados, en declaraciones ante los medios de comunicación o a través de las redes sociales.

Ha sido precisamente por este último medio en el que hemos visto un nuevo enganchón entre Rafael Hernando y Pablo Iglesias, que no es la primera vez que protagonizan una polémica así.

Fue el senador del PP el que empezó este polémico cruce de declaraciones al reaccionar a unas palabras de Pablo Iglesias que recogió 'El Mundo' en un tweet. El que fuera vicepresidente del Gobierno lanzaba un mensaje al PSOE en el que aseguraba que "aquí nos tenéis para reventar a los activos de la derecha y llegar donde sea necesario", en alusión a los jueces y medios de comunicación críticos con el Gobierno.

La respuesta de Rafael Hernando llegó horas después, en un tweet en el que se refería a Iglesias como "matón de barrio" y "peripatético". Hernando dice sobre Iglesias que era un hombre que "iba a conquistar los cielos y a lo más que llegó es a Galapagar".

También dice que "no tiene ni media..." y deja en el aire el final de una frase que es la que recoge Iglesias en su respuesta: "Ponlo, no te cortes: ni media hostia", comienza diciendo el que fuera líder de Podemos.

Iglesias prosigue atacando a Hernando diciéndole que ha ido "prometiéndolas siempre, encarándote por los pasillos con otros diputados y llamando pijo ácrata al juez Pedraz".

El ex vicepresidente del Gobierno termina calificando al senador popular como "un borracho" y "un chulo asqueroso".