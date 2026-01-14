Enero, el mes del divorcio: por qué tantas parejas rompen tras la Navidad

La cuesta de enero no es solo a nivel económico. Para más de uno puede convertirse en el mes clave para tomar una decisión importante como una ruptura o separación y hay razones que lo confirman. Es por eso por lo que es considerado comúnmente por expertos y despachos de abogados como el mes del divorcio. Como detalla Isabel Gómez, coach de separación, en el programa La Rosa de los Vientos, los divorcios se disparan tras las vacaciones de Navidad.

Vacaciones, causa fundamental

Enero y septiembre comparten ciertos patrones que explican el auge de divorcios. Ambos meses llegan después de una convivencia intensa, lo que puede provocar rifirrafes en el núcleo conyugal y afectar a la estabilidad experimentada durante el resto del año. A lo largo del curso, muchas parejas apenas comparten tiempo de calidad debido al ritmo frenético del día a día. Trabajo, hijos y responsabilidades domésticas actúan como una especie de anestesia emocional.

Sin embargo, las vacaciones rompen ese equilibrio precario. "En el día a día pasas más tiempo con los compañeros de trabajo que con tu pareja. Cuando llegan las vacaciones y estás más horas juntos, es cuando salen las discusiones que estaban latentes", señala Gómez. Además, la Navidad se puede convertir para muchos en una situación más tensa de lo normal, con compromisos familiares como protagonistas inevitables.

Infidelidades

Otro factor que destaca Isabel Gómez es la proliferación de infidelidades en este periodo. Según la experiencia profesional de la experta, las relaciones paralelas suelen consolidarse en momentos de distancia o cambios de rutina. "Las infidelidades muchas veces se favorecen por viajes de trabajo o separaciones temporales, como cuando uno se queda trabajando y el otro se va con los niños. Las vacaciones también pueden facilitar esos encuentros", apunta Gómez.

Bien es cierto que enero no suele ser el mes en el que florecen las relaciones extramatrimoniales, pero sí el mes donde "salen a la luz" o se hacen insostenibles. Durante meses, muchas relaciones paralelas se mantienen ocultas, especialmente ligadas al ámbito laboral.

Los hijos como bote salvavidas

Muchas parejas deciden aguantar la relación aunque esta esté rota por "el bien de sus hijos". "Hay personas que aguantan en una relación rota hasta que los hijos se hacen mayores. Lo ven como un sacrificio, pero en realidad están dando un mal ejemplo", afirma Isabel Gómez. La experta advierte de que crecer en un entorno donde el amor se asocia al sufrimiento puede condicionar las relaciones futuras de los hijos, ya sea normalizando vínculos insanos o generando miedo al compromiso.

En definitiva, no se divorcian cuando la relación se rompe, sino años después.

Causas sociales y económicas

El aumento de divorcios también está ligado con transformaciones sociales, como la independencia económica de la mujer. La experta explica que "antes había una dependencia económica clara. Hoy muchas mujeres trabajan fuera de casa y, aun así, siguen asumiendo la mayor parte de la carga doméstica. Llega un punto en el que se preguntan: '¿para qué aguantar?'". La correlación con enero tiene mucho que ver con la planificación a principio de año en cuanto a viabilidad económica se refiere. En cuanto el dinero no supone una barrera, el miedo material desaparece.

El mito del divorcio exprés

Aunque enero está relacionado con los propósitos y objetivos de principio de año, es fácil caer en la trampa de divorciarse de mala manera con tal de pasar rápido el mal trago. "El divorcio exprés no existe. Hacerlo rápido muchas veces significa hacerlo mal. Lo que firmas va a impactar en tu vida durante los próximos diez años", subraya Gómez. Por esta razón, es recomendable apostar, siempre que sea posible, por el mutuo acuerdo y la mediación, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Así lo ha explicado Isabel Gómez en el programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, presentado por Silvia Casasola y Bruno Cardeñosa, donde han abordado las razones las razones por las que las rupturas de pareja se disparan tras las fiestas navideñas.