Encuentran varios perros muertos dentro de sacos en una escombrera de Mérida

Una vecina de la zona de Mérida, Petra García, ha señalado que este sábado, cuando estaba paseando a su propio perro junto a su marido, ha advertido alertados por otros vecinos la presencia de estos sacos de obra, en cuyo interior han comprobado que había al menos tres perros, uno de gran tamaño y los otros dos más pequeños.

Según ha señalado, no es la primera vez que esto ocurre en este punto de la ciudad, en el que hay varios descampados y donde recientemente se han abierto las dependencias del nuevo centro sanitario. Esta vecina ha dado aviso al 112 de Extremadura para que los cuerpos de estos animales sean recogidos, al tiempo que ha manifestado su tristeza por lo ocurrido.

"No hay derecho a que los maltraten y los maten así". "Si no quieren tener perros que no los tengan, pero que no les hagan esto", ha lamentado García, quien se ha desplazado al centro de salud por si tuviera cámaras de videovigilancia -que no es el caso- con el fin de averiguar quién o quiénes son los responsables de la muerte de estos animales. Por este motivo, ha decidido "llamar a todo el mundo" para este suceso se conozca y para que no vuelva a ocurrir.