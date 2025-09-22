Encuentran un segundo cadáver en la zona en la que buscaban al padre del menor arrastrado por las riadas en Cataluña

Los bomberos de Cataluña han anunciado el hallazgo de un segundo cuerpo en las cercanías de Sant Quintí de Mediona, localidad en la que el pasado domingo encontraron a un menor fallecido después de las riadas que se produjeron en la zona, su padre continuaba desaparecido. Presuntamente, ambos fueron arrastrados por el agua cuando estaban en su coche.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el cadáver localizado hoy está pendiente de identificar, aunque podría ser el del hombre que buscan desde ayer, cuando una crecida arrastró el coche en el que viajaba con su hijo, de unos once o doce años, cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado anoche. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado sus condolencias en su cuenta de X.

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat han participado hoy en el dispositivo de búsqueda de este segundo cadáver, que se ha llevado a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde anoche se localizó el cuerpo sin vida del hijo.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque ayer, debido al aguacero, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura.